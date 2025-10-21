Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

La Policía Local encuentra a un nonagenario desorientado cerca del embalse de Castroagudín

Protección Civil rescató a una persona indispuesta en su vivienda de Vilagarcía

Olalla Bouza
21/10/2025 12:30
Vistas del embalse de Castroagudín
Vistas del embalse de Castroagudín
Mónica Ferreirós

La Policía Local de Vilagarcía localizó en la noche de ayer a un hombre de unos 90 años, que se encontraba desorientado por la zona del embalse de Castroagudín. Fue un particular el que dio aviso de que había visto al hombre en esta zona, sobre las 20:30 horas.

De inmediato se activó la búsqueda, coordinada con el Servizo Municipal de Emerxencias e Protección Civil, que movilizó cuatro vehículos. Tras aproximadamente media hora, el hombre es localizado por una patrulla de la Policía Local, evacuado hasta una zona donde pudiese ser atendido por una ambulancia y trasladado al Hospital do Salnés, aunque su estado no revestía gravedad.

Además, Protección Civil acudió, sobre las 21:30 horas, a una vivienda en Rodrigo de Mendoza, donde había una persona que se encontraba indispuesta y no podía salir. Proceden a la apertura mediante uso de autobomba y autoescala y se facilita el acceso a os sanitarios, que valoraron el estado del paciente y decidieron su traslado al Hospital do Salnés.

Te puede interesar

Patricia Iglesias Rey es diputada socialista en el Parlamento de Galicia

El PSOE critica que el presupuesto de la Xunta de Galicia para 2026 es “enteiramente decepcionante, raquítico e regresivo” para O Barbanza
Chechu López
El consellerio de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, visitó esta mañana el Hospital do Barbanza

El área sanitaria de O Barbanza contará a partir de comienzos del próximo año con la anhelada y necesaria ambulancia medicalizada del 061
Chechu López
Jéssica Bouzas durante el Open de China

Jéssica Bouzas cae eliminada ante Sun en la primera ronda de Cantón
María Caldas
El ideal gallego

Abre la inscripción para renovar el DNI o el pasaporte en O Grove
C. Hierro