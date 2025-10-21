La Policía Local encuentra a un nonagenario desorientado cerca del embalse de Castroagudín

Vistas del embalse de Castroagudín Mónica Ferreirós

La Policía Local de Vilagarcía localizó en la noche de ayer a un hombre de unos 90 años, que se encontraba desorientado por la zona del embalse de Castroagudín. Fue un particular el que dio aviso de que había visto al hombre en esta zona, sobre las 20:30 horas.

De inmediato se activó la búsqueda, coordinada con el Servizo Municipal de Emerxencias e Protección Civil, que movilizó cuatro vehículos. Tras aproximadamente media hora, el hombre es localizado por una patrulla de la Policía Local, evacuado hasta una zona donde pudiese ser atendido por una ambulancia y trasladado al Hospital do Salnés, aunque su estado no revestía gravedad.

Además, Protección Civil acudió, sobre las 21:30 horas, a una vivienda en Rodrigo de Mendoza, donde había una persona que se encontraba indispuesta y no podía salir. Proceden a la apertura mediante uso de autobomba y autoescala y se facilita el acceso a os sanitarios, que valoraron el estado del paciente y decidieron su traslado al Hospital do Salnés.