El arte del descarte: Último taller de la cocinera Rocío Garrido en Vilaxoán

Rocío Garrido en un taller en Carril Gonzalo Salgado

El último taller de Rocío Garrido, la cocinera tras el blog 'La cocina de mi abuelo', será el sábado, a las 12 horas, en la Praza de Abastos de Vilaxoán. Forma parte de la actividad 'O calendario da ría na túa mesa', organizada por la Concellería de Turismo de Álvaro Carou y estará presentada por el conocido Xoanqui Ameixeiras. La entrada es gratuita y está abierta al público en general.

La cocinera enseñará la preparación de tres platos de pescado y marisco que, posteriormente, dará a probar a los asistentes. "Aprenderemos a poñer en valor produtos de descarte, como o fígado de rape ou as ovas de ourizo", explicó. Garrido señala que hay alimentos que en Galicia no se valoran tanto, mientras que en el resto de Europa son una "delicatessen": "Pasa, por exemplo, coa escupiña, que é moi demandada en Francia", explica.

Para la chef, este fenómeno se debe, principalmente, al desconocimiento. "Non sabemos como usalo, deixámolo de lado... eu sempre digo que a mellor forma de introducir un produto é usalo nunha receita que teñamos controlada".

Abierto a las dudas

El showcooking está pensado para alrededor de 50 personas y durará una hora y media, aproximadamente. "É moi ameno porque hai moita interacción, a xente interrompe para que se lle resolva dúbidas, para comentar sobre onde mercar os produtos, etc.". Tras las explicaciones paso a paso de los platos, los asistentes podrán degustarlos. Estarán maridados por un vino de las Rías Baixas.

Todavía quedan más de una decena de talleres programados hasta septiembre del próximo año. Todos serán ya a manos de Ameixeiras, en la Praza de Abastos de Vilagarcía. Los de este año serán el 6 de noviembre y el 12 de diciembre, ambos a las 11:30 horas.