Confirman la pena 15 años de cárcel para Carlos Silla por tratar de introducir tres toneladas de cocaína en Arousa en pleno confinamiento

Alijo que llegó a Arousa en pleno confinamiento Policía Nacional

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia confirma la pena de 15 años de prisión para Carlos Silla, considerado jefe de la organización de tráfico de drogas, además de las penas de entre diez años y medio y tres años y cuatro meses para otros siete miembros del grupo, por e alijo de tres toneladas de cocaína del velero Benirrás, que llegó a la Ría de Arousa en tres planeadoras en marzo de 2020, en pleno confinamiento por el coronavirus.

El tribunal gallego también ratifica las multas a las que fueron condenados los investigados, que oscilan entre 600 y 90 millones de euros a cada uno, a excepción de la que se impuso en su día a Silla. En este sentido, e TSXG estima el recurso de apelación presentado por su defensa, rebajando la cantidad de 720 a 360 millones de euros.

En dos planeadoras

La sala considera acreditado, al igual que la Audiencia, que durante el confinamiento, de madrugada, los investigados transfirieron la cocaína que llevaban en un velero a dos planeadoras, para asegurar su introducción en tierra. Sin embargo, fueron interceptados por agentes policiales.

Durante la operación, se incautaron de un cargamento de 3.200 kilogramos de cocaína, valorado en 127.154.358 euros. El TSXG entiende probado que los hechos descritos van más allá de un “acuerdo coyuntural”, por lo que concluye que los condenados combinaron “voluntades” con el objetivo de “dedicarse una y otra vez” al tráfico de drogas. Contra esta sentencia, todavía cabe recurso ante el Supremo.

El vilagarciano Carlos Silla se encuentra en una prisión de Portugal, cumpliendo otra condena de 14 años de cárcel por un transporte de droga de 5.200 kilos de cocaína. Carlos Silla era un desconocido para el público hasta que en 2020 fue detenido, como jefe de una red transoceánica de narcotraficantes.