Usuarios de Cáritas podrán adquirir prendas gratis con QR en la nueva tienda de Arroupa en Vilagarcía

Inauguración tienda Arroupa Mónica Ferreirós

El sueño con el que Cáritas puso en marcha, en 2015, un proyecto industrial textil de inserción laboral cumple diez años. Y lo hace al mismo tiempo que inaugura una nueva tienda de Arroupa, en uno de los corazones peatonales de Vilagarcía: Castelao. A la inauguración de este establecimiento, que permite también dar un puesto de trabajo a personas con una difícil inserción en el mercado laboral, acudió una amplia representación política e institucional, encabezada por el alcalde, Alberto Varela; y de la que también formó parte el secretario xeral de Emprego, Pablo Fernández; mientras que por parte de Cáritas participaron la directora de la Diocesana en Santiago, Pilar Farjas, el presidente español, Manuel Bretón y la directora general de Moda Re en España, Noema Paniagua.

Todos ellos destacaron el sistema de funcionamiento de Arroupa, que se distingue por su carácter solidario, transparente y sostenible. La ropa llega a las tiendas procedente de las donaciones ciudadanas recogidas en los contenedores autorizados, como la treintena que están instalados a lo largo y ancho de Vilagarcía.

“É un signo de esperanza”, apuntó el arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto, que participó en la inauguración y realizó la bendición del local. “Cáritas es Iglesia”, apuntó Manuel Bretón, que recordó que en la entidad ya llevan treinta años reciclando la ropa a través de las parroquias. Precisamente de estos roperos, como los que también hay en la sede de Rosalía de Castro, surgió Arroupa. “Cúmprese o círculo perfecto”, apuntó Varela, que apuntó a otros eventos recientes de Cáritas en Vilagarcía, como el aniversario de San Cibrán o la puesta en marcha del nuevo comedor. Pablo Fernández, por su parte, incidió en que cada vez son más las personas “sensibilizadas coa economía circular”, de tal forma que “xa non se ve como un estigma mercar roupa de segunda man”.

Crecimiento de la plantilla

Precisamente el estigma es lo que se pretende evitar con otra de las novedades que permite la tienda de Castelao, que los usuarios del ropero de Cáritas acudan a estas instalaciones, con códigos QR, para llevarse prendas gratis.

“Nadie debe sentir que recibe ayuda como si fuera una carga”, explicó Farjas. Podrán escoger entre una gran variedad, en una tienda que, como destacaron los asistentes, no aparenta de segunda mano y en la que hay también sección infantil. “Detrás de cada prenda hay pasado, pero sobre todo hay futuro”, señaló Noema Paniagua, que recordó que Arroupa comenzó con siete personas en plantilla y ahora ya tiene 36, de las cuales 29 tienen un contrato de inserción. En total, 128 personas en situación de vulnerabilidad tuvieron una oportunidad de trabajo a través de este sistema.

En el ámbito medioambiental, en una década se consiguió el reciclaje de más de diez millones de kilos de ropa usada y se evitó la emisión de 46.000 toneladas de CO2 y ahorrar 6.400 millones de litros de agua.

Pilar Farjas mostró su deseo de que la tienda de Castelao se convierta “no solo en un espacio de comercio justo y sostenible, sino también como un punto de encuentro”. Arroupa es también una apuesta por el consumo responsable y por la importancia de la reutilización. Cáritas Diocesana está conformada por cinco interparroquiales, entre las que se encuentra la de Arousa. Sus programas alcanzan a una población de 1,3 millones de personas.