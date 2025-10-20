Un total de 15 alumnos inician en Vilagarcía el curso gratuito de Mecanizado con garantías de inserción

Las clases son en el Centro de Matosinhos Gonzalo Salgado

Un total de 15 alumnos iniciaron ya el curso gratuito de Especialista de Mecanizado organizado por el Concello de Vilagarcía. Las personas participantes recibirán 118 horas de formación teórica y 80 de prátcias en una de las dos empresas participantes, Thune Eureka y Meycatec.

La acción - como señalan fuentes municipales- se enmarca en el programa de cualificación profesional con compromiso de contratación que impulsa la Concellería de Promoción Económica en colaboración con el sector industrial.

Garantías laborales

Esta iniciativa tiene un alto grado de inserción laboral. De hecho desde que se puso en marcha en el año 2020 fueron contratadas entre 25 y 30 personas. Desde el departamento que dirige Álvaro Carou se muestran satisfechos con la acogida del programa. El edil apunta que “recibimos máis de corenta solicitudes e un aluvión de chamadas pedindo información”. De hecho en el convenio que firman Concello y empresas estas se comprometen a contratar por lo menos al 30% de los asistentes. La selección de las personas participantes fue gestionada directamente por Thune Eureka y Meycatec, firmas a las que fueron remitidas aquellos que cumplían los requisitos. Entre ellos el de estar desempleados. No existía límite de edad, de hecho los participantes tienen entre 18 y 50 años. El Concello financia la formación, que se imparte de forma práctica en las propias empresas, y estas incorporan a su personal un porcentaje del alumnado con contratos indefinidos, a jornada continua y con una duración mínima de tres meses