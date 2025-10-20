Tazalunarbooks presenta su doble poemario ‘Tequio/Zomalli’ el sábado en Hojas de Lorien de Vilagarcía

Augusto Metzli con la portada del libro que se presenta este sábado Gonzalo Salgado

La antología poética ‘Tequio/Zomalli’, que recoge obras en verso o ilustraciones de autores de diversas procedencias, entre ellos varios arousanos, recoge sus frutos este sábado en la librería de segunda mano Hojas de Lorien. Será a partir de las 18 horas e intervendrán Augusto Metzli, promotor del proyecto y uno de los autores, y Verónica Hermida, que también participa con dos versos.

Con una edición muy artística, que incluye marcapáginas con diseño de Metzli, la obra colectiva gira entorno a los dos conceptos que le dan título. Dos palabras en nahuatl que, por un lado, apelan a la rabia y al coraje, pero entendidos como motor de las revoluciones. Es lo que significa zomalli, que en la obra se entiende como la siembra de la conciencia colectiva.

Tequio, por su parte, hace referencia al trabajo que realiza una comunidad para el bien común. Como las cosechas líricas que dan fruto en unas páginas que se podrán adquirir el sábado en Hojas de Lorien. Esta librería, situada en Edelmiro Trillo, se convirtió desde su apertura en un punto de encuentro de los amantes de la literatura, pero también de otras actividades, organizando clubs de lectura, pero también talleres de manualidades, entre otras iniciativas.