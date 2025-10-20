Sanidad y saneamiento centrarán la inversión de la Xunta en Arousa en 2026

Obras en el centro de salud de Vilagarcía Gonzalo Salgado

Saneamiento, sanidad e infraestructuras. Estos son los tres ejes principales sobre los que se sustentarán las inversiones de la Xunta de Galicia en la Ría de Arousa de cara al próximo año 2026. El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, presentó el documento económico que marca la hoja de ruta de la administración autonómica de cara a la próxima anualidad. En él figuran partidas importantes y anunciadas hace unos días como los 1,9 millones para el sistema de saneamiento de Vilanova-Cambados (con un proyecto total de 5,6 millones), la ampliación de la EDAR de Vilagarcía (31,3 millones) y también mejoras en materia de saneamiento en la costa de esta localidad con casi un millón de euros reservados para 2026.

Además se sigue reservando una cantidad para financiar la obra de los tanques de tormenta en O Con. Buena parte de los concellos también figuran en partidas más pequeñas para mejorar sus sistemas propios.

Nuevo material

En cuanto a partidas específicas y con nombres y apellidos la Xunta prevé invertir importantes cantidades en atención primaria. Así pues se asigna un millón para la obra del nuevo centro de salud de Meis y alrededor de 1,5 millones para la ampliación prevista en el centro de salud de Baltar, en Portonovo. Asimismo se reserva una dotación de 600.000 euros para poder licitar el próximo año las actuaciones para el ansiado nuevo centro de salud de Caldas. También hay partida reservada para continuar con las obras de construcción del nuevo centro de Vilagarcía, en la avenida de A Mariña y con los trabajos ya iniciados. En materia sanitaria, aunque ya en referencia a centros hospitalarios, las cuentas económicas de la Xunta reservan 326.000 euros para la adquisición de un nuevo mamógrafo tanto en el Hospital do Salnés como en la de O Barbanza. En esta última también figura una partida de un millón de euros para envolvente. En materia de infraestructuras las cuentas económicas para la próxima anualidad contemplan la actuación anunciada de ampliación de la Autovía do Salnés hasta O Grove, resolviendo así una demanda histórica. Por su parte Portos de Galicia contempla 10.000 euros para la remodelación del contradique de Vilanova, otros 25.000 euros para remodelar el puerto de O Grove y 211.828 euros para departamentos para usuarios en la rada de Sanxenxo. También figuran los 303.333 euros que faltan para completar la obra de mejora.

En otras materias, se reservan más de 240.000 euros para remodelar y modernizar los Juzgados de Vilagarcía; 4 millones para evitar inundaciones entre Valga y Catoira; 1 millón de euros para el PIA da Lanzada; 200.000 euros en evitar humedades en la iglesia de San Vicente de O Grove. En materia de Medio Rural, se prevé un nuevo aeródromo en Valga. En O Barbanza, hay previstas obras como la rehabilitación de la fábrica de salazón de Sálvora (2,3 millones) o finalizar las actuaciones de conservación en miradores y áreas de ocio en Corrubedo (18.000 euros).

Obras en educación

En materia educativa, hay previstas dos reformas ambiciosas que afectan a Arousa. Una es en Ulla-Umia, en el CPI Aurelio Marcelino Rey (1,1 millones) y , en Barbanza, el Praia Xardín de Boiro, por la misma cantidad. Además se destinan 140.000 euros a obras en el IES de Valga y, ya en marcha o licitadas, están el CIFP de Fontecarmoa, el Aquis Celenis, el San Tomé o el San Clemente, sumando todas 3,1 millones para 2026.