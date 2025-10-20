La CIG convoca una huelga el 5 de noviembre en O Salnés contra los “abusos” de la patronal en la construcción

Lara Fernández y Anxo Lúa explicaron los motivos de la movilización Teijeiro

La CIG convoca una huelga en el sector de la construcción para el 5 de noviembre con el objetivo, entre otras cuestiones, de establecer un convenio gallego. Convencidos de que, de esta manera, las condiciones serían mejores para los algo más de un millar de trabajadores de la comarca, Lara Ferández y Anxo Lúa explicaron los pasos que se darán en los próximos días, con asambleas en lugares donde se están llevando a cabo obras de calado.

La mayor parte son públicas, como la del centro de salud o la de la piscina municipal, en Vilagarcía, así como otras en Cambados y O Grove. Hasta allí se desplazarán para explicar los objetivos de un paro que busca poner freno “aos abusos da patronal estatal”, que incluso truncó un convenio provincial que suponía una importante subida salarial para los trabajadores del sector.

La responsable de la Federación de la Construcción en Pontevedra, Lara Fernández, explicó que entre otras cuestiones buscan ampliar los coeficientes reductores. “Hai xente con 65 anos subidas a andamios. É un sector perigoso e tóxico. Merecen xubilarse”, explicó, para cuestionar también el plan de pensiones “imposto” por la patronal estatal. “Nós non estamos en contra dos plans de pensións, pero concertados coa Seguridade Social”, explicó Lúa, que incidió en que la huelga también se lleva a cabo en un momento en el que los cambios normativos permiten la prevalencia de los convenios autonómicos. En los próximos días, valorarán movilizaciones comarcales.