El albergue de Cruz Roja de Vilagarcía cierra sus puertas y la entidad reformula la atención a personas sin hogar

Una actividad de Cruz Roja en la Praza de Galicia EC

El albergue de Cruz Roja de Vilagarcía, ubicado en la Praza da Constitución, deja de funcionar después de 27 años prestando atención a las personas en situación de emergencia social. La entidad social declara que el cierre se debe a causas ajenas a la organización y que la decisión la adoptó el Patronato de la Fundación Residencia Divina Pastora, propietario del inmueble. Eso sí, durante estas casi tres décadas el cuidado, mantenimiento y puesta en valor del edificio fue asumido conjuntamente por Concello y Cruz Roja.

La organización social no ha encontrado otro local que sea apto para prestar este servicio en la capital arousana y por ello - en colaboración directa con el Concello- han tenido que reformular el proyecto de atención a personas sin hogar.

Atención diferente

Así pues desde ya las personas usuarias serán derivadas a un nuevo alojamiento temporal en formato de hostal, mientras que de forma personalizada los técnicos y voluntarios de Cruz Roja trabajarán de forma personalizada en su proceso de inserción laboral y recuperación de la vida autónoma. Entienden desde la organización que este nuevo proyecto permitirá "mayor privacidad y confort", así como "atención profesional continuada y mejores condiciones de habitabilidad".

Dicen desde Cruz Roja que este nuevo proyecto se centrará en la detección de situaciones de calle y en la atención individualizada a personas sin hogar, con especial sensibilidad hacia colectivos vulnerables como mujeres, jóvenes o personas migrantes. De hecho exponen que el alojamiento en hostal permitirá reducir la estancia en la calle y facilitar el acceso a recursos básicos, sanitarios y sociales, promoviendo la inclusión y el bienestar.

A mayores este nuevo dispositivo contará con un equipo técnico y voluntario comprometido. La capacidad inicial es de diez plazas, un espacio que - aseguran- garantiza la continuidad del alojamiento digno para quienes más lo necesitan. El proyecto incluye salidas periódicas de atención en calle realizados por un equipo de voluntarios para detectar situaciones de sinhogarismo en espacios públicos de la localidad.

Apoyo institucional

Según explica Cruz Roja las intervenciones en la calle permiten establecer un primer contacto, ofrecer asistencia básica y derivar a recursos adecuados reforzando "el vínculo con las personas y facilitando su inclusión". Por otro lado también se contempla la cobertura de las necesidades básicas (alimentación, higiene, kits de frío), orientación laboral, talleres de salud y ocio y acompañamiento social. También realizarán acciones de sensibilización comunitaria y coordinación con entidades locales.

Desde el Concello señalan que hace alrededor de dos años que la el Patronato de la Fundación Residencia Divina Pastora comunicó tanto a Cruz Roja como a Cáritas que necesitaba de los dos inmuebles cedidos. Esta última entidad encontró un espacio, mientras que Cruz Roja ha optado por reformular la atención que se prestaba a las personas usuarias. La administración municipal indica que, en todo caso, mantendrá la colaboración con la organización en todos los términos que se venía desarrollando hasta ahora.

Número de personas usuarias

En el último año en el albergue de transeuntes de Vilagarcía se atendieron a 256 personas y se realizaron más de 2.548 intervenciones (mediaciones, orientaciones, ayudas en trámite...). También se respondió a más de 431 solicitudes de información y hubo 731 seguimientos, tal y como señalan en un comunicado desde la organización.