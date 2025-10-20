Mi cuenta

Vilagarcía

Detenido en Vilagarcía por un presunto delito de violencia machista

El hombre y la mujer discutían acaloradamente en el balcón del inmueble y vecinos alertaron a la Policía

Fátima Frieiro
20/10/2025 14:08
Juzgado de Vilagarcía de Arousa

Un hombre ha sido detenido esta misma mañana como presunto autor de un delito de violencia machista. Según fuentes de la Policía Local él y la mujer estaban discutiendo acaloradamente en un balcón de un inmueble ubicado en la calle López Ballesteros. Fueron los vecinos que pasaban por la zona los que alertaron a las fuerzas de seguridad de lo que estaba sucediendo.

El hombre fue detenido por la Policía Local y puesto a disposición de la Policía Nacional a la espera de pasar a declarar en los juzgados de instrucción de Vilagarcía.

