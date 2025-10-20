Detenido en Vilagarcía por un presunto delito de violencia machista

Juzgado de Vilagarcía de Arousa

Un hombre ha sido detenido esta misma mañana como presunto autor de un delito de violencia machista. Según fuentes de la Policía Local él y la mujer estaban discutiendo acaloradamente en un balcón de un inmueble ubicado en la calle López Ballesteros. Fueron los vecinos que pasaban por la zona los que alertaron a las fuerzas de seguridad de lo que estaba sucediendo.

El hombre fue detenido por la Policía Local y puesto a disposición de la Policía Nacional a la espera de pasar a declarar en los juzgados de instrucción de Vilagarcía.