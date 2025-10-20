Arranca el curso gratuito para formar a especialistas en mecanizado en Vilagarcía

Un trabajador en la firma Thune Eureka MONICA VILA

Un total de 15 alumnos ya han iniciado el curso gratuito de Especialista de Mecanizado organizado por el Concello de Vilagarcía. Las personas participantes recibirán 118 horas de formación teórica y 80 de prátcias en una de las dos empresas participantes, Thune Eureka y Meycatec. La acción - como señalan fuentes municipales- se enmarca en el programa de cualificación profesional con compromiso de contratación que impulsa Promoción Económica en colaboración con el sector industrial.

Esta iniciativa tiene un alto grado de inserción laboral. De hecho desde que se puso en marcha en el año 2020 fueron contratadas entre 25 y 30 personas. Desde el departamento que dirige Álvaro Carou se muestran satisfechos con la acogida del programa. El edil apunta que "recibimos máis de corenta solicitudes e un aluvión de chamadas pedindo información". De hecho en el convenio que firman Concello y empresas estas se comprometen a contratar por lo menos al 30% de los asistentes.

Proceso de selección

La selección de las personas participantes fue gestionada directamente por Thune Eureka y Meycatec, firmas a las que fueron remitidas aquellos que cumplían los requisitos. Entre ellos el de estar en situación de desempleo. No existía límite de edad, de hecho los participantes tienen entre 18 y 50 años.

El Concello financia la formación, que se imparte de forma práctica en las propias empresas, y estas incorporan a su cuadro de personal un porcentaje del alumnado con contratos indefinidos, a jornada continua y con una duración mínima de tres meses. La parte teórica se imparte en el Centro de Formación de Matosinhos.

El curso está impartido por la firma Quick Up, dedicada a la formación en todo tipo de procesos industriales. En él aprenderán a realizar operaciones de mecanizado con torno y fresa, controlando los productos obtenidos, así como la preparación, puesta a punto, funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones. A mayores recibirán formación como operadores de carretilla y de puente de grúa.