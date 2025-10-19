Vilagarcía licita la app que informará sobre los aparcamientos libres

Miembros del gobierno durante la presentación de los paneles del VaiCar Gonzalo Salgado

El Concello de Vilagarcía saca a licitación, por un total de 251.455 euros, la plataforma turística digital en la que se controlarán los flujos de población y movilidad, con la colocación, entre otras medidas, de pivotes con sensores en los aparcamientos municipales disuasorios para ver cuántos coches entran y salen y cuántas plazas libres hay de estacionamiento.

La iniciativa cuenta con una subvención de 314.0000 euros con cargo a los fondos Next Generation y, en concreto, en el marco del Plan Estatal Xacobeo, con el objetivo de que la ciudad pase a formar parte de los municipios que conforman red estatal de destinos turísticos inteligentes.

Control de las peatonales

La licitación ya se encuentra publicada en la plataforma de Contratos del Estado y el plazo para presentar ofertas finaliza a las dos de la tarde del día 29 de este mes de octubre. Asimismo, el adjudicatario deberá cumplir el contrato en cuatro meses, desde el 2 de enero hasta el 30 de mayo de 2026.

La memoria del proyecto, que incide en la imposibilidad de llevarlo a cabo con personal propio del Concello, recoge que “con la creación de esta plataforma integrada y la instalación de los elementos de infraestructura necesarios para su funcionamiento, se conseguirá personalizar la información turística, para que se adecúe a las preferencias de cada visitante”, así como dar una mayor visibilidad a los recursos patrimoniales y naturales del municipio arousano.

Una de sus funciones será conocer, en tiempo real y a través de la sensorización de ocupaciones de estacionamientos habilitados y de señalización inteligente, canalizando “de forma eficiente” dichos flujos. La plataforma también implica una mejora de la oficina de Turismo y su digitalización, según explican en la memoria. Los visitantes podrán conocer información relevante sobre lugares de interés y se les ayudará a tomar decisiones informadas, con una oferta de servicios personalizados, solucionando en muy poco tiempo cualquier problema relacionado con el destino, según habrían explicado en el momento de la presentación. Asimismo, la plataforma permitirá controlar el acceso a las zonas peatonales, una demanda de vecinos y titulares de negocios.