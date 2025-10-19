Rechazan el recurso de un arousano interceptado con heroína y anfetamina en el coche

Sede del Tribunal Supremo, cuya Sala de lo Penal rechazó los argumentos del recurrente | EFE/ M. H. de León

El Tribunal Supremo acaba de desestimar el recurso presentado por un vecino de Vilagarcía al que la Guardia Civil interceptó, en su coche, con diversas drogas preparadas para vender. En concreto, llevaba 1,5 gramos de anfetamina y 9,9 de heroína, que en el mercado le hubieran reportado unas ganancias superiores a los 850 euros, según considera probado la sentencia. Los hechos sucedieron en marzo de 2019, pero no llegaron a juicio hasta 2024, estando paralizada durante dos años “sin causa justificada”, por lo que la sentencia contempla las dilaciones indebidas y, pese a que el hombre cuenta con antecedentes penales computables, le impone una pena de dos años de prisión y una multa de tan solo 1.746 euros.

Aún así, presentó recurso, primero ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y, después, ante el Supremo. Ambas salas confirman la sentencia original, frente a los argumentos del condenado, que aseguraba que las sustancias estupefacientes eran para consumo propio. “La conclusión condenatoria resulta fundamentada sobre prueba de cargo bastante”, señala el Supremo, que impone las costas judiciales al recurrente.