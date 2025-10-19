Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Rechazan el recurso de un arousano interceptado con heroína y anfetamina en el coche

Fue condenado a dos años de prisión, pero apeló al Supremo al defender que era para consumo propio

Olalla Bouza
19/10/2025 17:01
Sede del Tribunal Supremo, cuya Sala de lo Penal rechazó los argumentos del recurrente
Sede del Tribunal Supremo, cuya Sala de lo Penal rechazó los argumentos del recurrente
| EFE/ M. H. de León

El Tribunal Supremo acaba de desestimar el recurso presentado por un vecino de Vilagarcía al que la Guardia Civil interceptó, en su coche, con diversas drogas preparadas para vender. En concreto, llevaba 1,5 gramos de anfetamina y 9,9 de heroína, que en el mercado le hubieran reportado unas ganancias superiores a los 850 euros, según considera probado la sentencia. Los hechos sucedieron en marzo de 2019, pero no llegaron a juicio hasta 2024, estando paralizada durante dos años “sin causa justificada”, por lo que la sentencia contempla las dilaciones indebidas y, pese a que el hombre cuenta con antecedentes penales computables, le impone una pena de dos años de prisión y una multa de tan solo 1.746 euros.

Aún así, presentó recurso, primero ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y, después, ante el Supremo. Ambas salas confirman la sentencia original, frente a los argumentos del condenado, que aseguraba que las sustancias estupefacientes eran para consumo propio. “La conclusión condenatoria resulta fundamentada sobre prueba de cargo bastante”, señala el Supremo, que impone las costas judiciales al recurrente.

Te puede interesar

Julio Rey controla el balón, perseguido por el delantero local Tiko

Un tempranero gol de Sobrido decidió un derbi poco vistoso en Burgáns
Gonzalo Sánchez
El once titular del Puebla FC

El Puebla salva un punto en el último minuto ante el Victoria CF
María Caldas
Urxencias Sanitarias de Galicia-061 movilizó hasta el lugar del accidente de tráfico una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB)

Herida una conductora en un accidente de tráfico en la calzada en dirección hacia Padrón de la Autovía do Barbanza, en Rianxo
Chechu López
Maykel Barbosa en una disputa durante el derbi

El Villalonga tiñe el derbi de Preferente de celeste
María Caldas