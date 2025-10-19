Mi cuenta

Vilagarcía

Guillán pide al Concello de Vilagarcía que no autorice muros que estrechen la carretera

Malestar en la asociación de vecinos por una nueva construcción que trunca su plan

Olalla Bouza
19/10/2025 19:46
obras en guillán
Zona donde se llevan a cabo las obras
Cedida

La Asociación de Veciños de Guillán reclama al Concello de Vilagarcía que no autorice muros que estrechen la carretera. El último caso, denuncian, se produce en la carretera hacia A Torre, en el entorno de la capilla de Santa María. Precisamente en esta zona quiere comprar el colectivo una parcela con el objetivo de ensanchar los viales de circulación, un objetivo que comparten desde la administración municipal.

“A liña de acción do goberno é mellorar os camiños no rural, ensanchando onde sexa posible grazas aos acordos cos residentes”, apuntan fuentes municipales. Sin embargo, los planes podrían verse truncados en Guillán, ya que la asociación de vecinos comprueba como se están realizando obras para construir un muro que, creen, “saca un metro para fora, cara á estrada”. El colectivo, en cambio, apuesta por el retranqueo.

Conocedores de esta situación, en el Concello están estudiando el caso a través del departamento de Urbanismo. “De haber incumprimento, abrirase o correspondente expediente”, explican. Pero, por el momento, solo se está analizando.

