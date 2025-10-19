Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilagarcía

Fallece la vilagarciana arrollada por una vaca en San Froilán de Lugo

La joven, de 33 años, era la encargada de un conocido negocio de papelería y llevaba dos semanas muy grave en la UCI

Olalla Bouza
19/10/2025 16:14
vistas del hospital de lugo
Vistas del Hospital de Lugo, donde estaba ingresada la joven
Páxinas Galegas

La joven vilagarciana arrollada por una vaca en las fiestas de San Froilán de Lugo falleció en la noche de ayer, tras semanas hospitalizada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Lucus Augusti, de Lugo. De tan solo 33 años de edad, era encargada en un conocido negocio familiar de papelería y su muerte causa una gran consternación en Vilagarcía y en la capital lucense, desde cuyo concello ya mostraron su pesar.

Fue el 5 de octubre, durante el tradicional desfile de ganado de San Froilán, cuando se produjo la tragedia. Una de las reses, de gran tamaño, se puso muy nerviosa y se escapó, iniciando una fatal carrera sin control por Bispo Aguirre, que se encontraba llena de transeúntes, rozando a una niña y arrollando a la vilagarciana M.M., que quedó tendida en el suelo tras un golpe muy fuerte. La joven salía de pagar en una cafetería.

Fue atendida en un primer momento por transeúntes y trabajadores de los negocios cercanos y, después, por los sanitarios. Los agentes de la Policía Local y Nacional formaron un cordón para protegerla y aprovecharon también las sombrillas de los bares. La chica salió en ambulancia, con la cabeza vendada y en estado crítico. Desde entonces, se encontraba en la UCI.

Pendiente de su recuperación se encontraba el atestado de la Policía Nacional, para tomarle testimonio. Finalmente, no ha podido ser y la joven falleció ayer. Su familia, amigos y seres queridos la velarán desde las 20 horas de hoy en el Tanatorio Arousa y la despedirán mañana, en los funerales que se celebrarán en la iglesia parroquial de San Martín de Sobrán, a partir de las 16:45 horas.

