El Puerto de Vilagarcía adjudica la renovación del asfalto entre la rotonda de Pasaxeiros y la de O Cavadelo

Avenida Laureano Gómez Paratcha GONZALO SALGADO

La Autoridad Portuaria de Vilagarcía adjudicó, por 37.750,61 euros, la renovación del pavimento entre la rotonda del Peirao de Pasaxeiros y la de O Cavadelo, en Laureano Gómez Paratcha. Explica en la resolución del organismo que preside José Manuel Cores Tourís que esta avenida “soporta un elevado tránsito de vehículos pesados, lo que ha provocado un notable desgaste en la capa de rodadura del asfalto”. Una situación que, apuntan, “compromete tanto la seguridad vial como la durabilidad del firme”.

Por ello, con el objetivo de reforzar la capacidad estructural del pavimento y prolongar su vida útil, se optó por la sustitución del asfalto actual por una mezcla bituminosa enriquecida con cemento. Una solución técnica que, explican desde el Puerto, “permite incrementar la resistencia mecánica del firme, mejorando su comportamiento frente a cargas dinámicas elevadas y a las condiciones de uso intensivo propias de un entorno portuario”. Las obras a realizar consisten en el fresado del pavimento asfáltico hasta 6 centímetros, una capa de rodadura con mezcla bituminosa caliente tipo D-12 y pintura acrílica para la señalización viaria. En la rotonda de O Cavadelo también está pendiente la actuación del Concello, en sus carriles.