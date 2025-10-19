Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

El Puerto de Vilagarcía adjudica la renovación del asfalto entre la rotonda de Pasaxeiros y la de O Cavadelo

El firme se encuentra muy deteriorado por el paso de vehículos pesados

Olalla Bouza
19/10/2025 19:05
Avenida Laureano Gómez Paratcha
Avenida Laureano Gómez Paratcha
GONZALO SALGADO

La Autoridad Portuaria de Vilagarcía adjudicó, por 37.750,61 euros, la renovación del pavimento entre la rotonda del Peirao de Pasaxeiros y la de O Cavadelo, en Laureano Gómez Paratcha. Explica en la resolución del organismo que preside José Manuel Cores Tourís que esta avenida “soporta un elevado tránsito de vehículos pesados, lo que ha provocado un notable desgaste en la capa de rodadura del asfalto”. Una situación que, apuntan, “compromete tanto la seguridad vial como la durabilidad del firme”.

Por ello, con el objetivo de reforzar la capacidad estructural del pavimento y prolongar su vida útil, se optó por la sustitución del asfalto actual por una mezcla bituminosa enriquecida con cemento. Una solución técnica que, explican desde el Puerto, “permite incrementar la resistencia mecánica del firme, mejorando su comportamiento frente a cargas dinámicas elevadas y a las condiciones de uso intensivo propias de un entorno portuario”. Las obras a realizar consisten en el fresado del pavimento asfáltico hasta 6 centímetros, una capa de rodadura con mezcla bituminosa caliente tipo D-12 y pintura acrílica para la señalización viaria. En la rotonda de O Cavadelo también está pendiente la actuación del Concello, en sus carriles.

Te puede interesar

obras en guillán

Guillán pide al Concello de Vilagarcía que no autorice muros que estrechen la carretera
Olalla Bouza
Imagen para la portada del libro sobre este vilanovés

El cronista oficial de Vilanova presenta libro sobre Pastor Pombo, “o mestre do Pósito”
Beni Yáñez
Foto familia guardias civiles y responsables Banco Alimentos

La Guardia Civil se suma a la Recogida de Alimentos en Pontevedra
Olalla Bouza
Sede del Tribunal Supremo, cuya Sala de lo Penal rechazó los argumentos del recurrente

Rechazan el recurso de un arousano interceptado con heroína y anfetamina en el coche
Olalla Bouza