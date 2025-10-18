El gobierno local de Vilagarcía replica al PP que las obras de Vilar Ponte se iniciaron tras el replanteo

El alcalde, Alberto Varela, y la portavoz del gobierno, Tania García, en un Pleno Gonzalo Salgado

El gobierno local de Vilagarcía asegura que “non sae do seu asombro” ante el modo de hacer oposición del PP, al que replican que el inicio de las obras en Vilar Ponte fue el 6 de octubre, “trala firma da acta de replanteo, non en xullo, como afirma o PP”. Sin embargo, cabe aclarar que los conservadores señalaron que el contrato se adjudicó y formalizó en julio y que en su propio comunicado inciden en que los trabajos no comenzaron hasta este mismo mes. Es, precisamente, de ese retraso del que se quejan. A este respecto, desde Ravella señalan que “por diversos motivos- entre eles o verán, a aprobación do plan de seguridade e saúde e o de xestión de residuos-”, ambas partes decidieron dejarlo para ahora.

Sin embargo, cargan contra Ana Granja al asegurar que “resulta sorprendente que, a estas alturas, quen foi concelleira de Urbanismo e actual portavoz, descoñeza que as obras comezan no momento no que se asina a acta de replanteo e non cando se adxudican”. La portavoz socialista, Tania García, incide en que el PP “recoñece que é unha demanda veciñal desde 2010”, y recuerda que estuvieron en el gobierno entre 2011 y 2015, por lo que se pregunta qué hicieron por remediarla y les achaca el voto en contra en los Presupuestos, que incluían esta obra.