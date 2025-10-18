El fiscal pide 17 años de prisión por maltrato y agresión sexual en Vilagarcía: "Non vales nada"

Recreación de una agresión machista Mónica Ferreirós

El fiscal de la Audiencia de Pontevedra solicita un total de 17 años de prisión para un vecino de Vilagarcía acusado por su exmujer de diversos delitos, siendo los más graves una violación y maltrato continuado. Un relato agónico que comenzó desde el inicio de la relación, cuando la víctima tenía solo 15 años de edad y el acusado cuatro más. El juicio será el jueves 23 en la sección cuarta.

La relación, de la cual nacieron dos hijos que en la actualidad son menores de edad, comenzó en 2008 y se prolongó durante once años. Pero, según el relato que se deduce del escrito del ministerio público, en ningún momento fue una historia de amor plácida para la protagonista, que relata que los problemas ya comenzaron desde el minuto uno, cuando su pareja ejercía, señala el fiscal, "un comportamiento controlador y autoritario", controlando sus amistades y su forma de vestir, impidiéndole salir sola a la calle, maquillarse, ponerse vestidos cortos o tacones.

Los insultos llegaron poco después y también la prohibición de trabajar fuera de casa. "Eres un callo malayo" es una de las expresiones que, según relató la denunciante, le dirigía con frecuencia el que era su pareja. También, según recoge el escrito de acusación, eran continuos los empujones, acompañados de frases como "ti non sabes con quen das", "non vales nada" o "vas levar unha ostia".

Orden de alejamiento

Otro episodio que recoge el fiscal ocurrió cuando el descendiente mayor tenía cuatro años de edad y el acusado "levantó una mano haciendo ademán de golpearla", pero sin llegar a hacerlo. En esa misma época, tras una discusión, llegó a agarrarla de los brazos y zarandearla con fuerza. Fue en diciembre de 2019 cuando la mujer decidió romper y así se lo comunicó, pero asegura que el acusado no aceptó la decisión, gritando y llegando a golpear el sofá.

Aunque la relación de pareja se rompió, continuó la convivencia, hasta una noche, próxima a las navidades, en la que ambos acudieron a un pub. El acercamiento de otro chico provocó que el acusado cogiese por un brazo a su expareja y la llevase fuera del local, según recoge el escrito de acusación.

Fue esa noche cuando se produjo, según la denuncia de la víctima, la presunta violación. La mujer relata que se encontraba mareada cuando su expareja la empujó y le propinó un golpe que la tiró al suelo, llevándole a la cama y poniéndose encima de ella, forzándola tanto a una felación como a una agresión con penetración, mientras ella lloraba, pedía que parase y él le espetaba: "Esto es lo que te gusta, puta", recoge el escrito de acusación.

El fiscal recoge en su escrito que las amenazas continuaron ya con la pareja rota e incluso con un mensaje de audio en la que le dice que le cortará la cabeza a ella y a su actual pareja. Por todo ello, la mujer interpuso denuncia en junio de 2020. No recibió asistencia médica por ninguno de los episodios relatados.

Por el delito de maltrato habitual, la Fiscalía pide tres años de prisión; otros diez meses por el de amenazas leves; 8 meses más por coacciones leves; 7 meses por otro de amenazas leves y 12 años por un delito de agresión sexual. Asimismo, reclama varias órdenes de alejamiento del acusado a la víctima, estableciendo una distancia inferior a 500 metros, siendo el tiempo más elevado el de 13 años.

Cabe recordar que, ante cualquier signo de violencia, las mujeres tienen a su disposición el teléfono 016.