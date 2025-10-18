Así serán las nuevas farolas del Paseo Marítimo de Vilagarcía

Infografía de las nuevas luminarias Concello

El Paseo Marítimo que une Vilagarcía con Carril lucirá una nueva imagen el próximo verano. El gobierno local acaba de dar luz verde al proyecto de renovación de las luminarias, con un presupuesto de 496.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. La actuación será financiada por los fondos europeos Next Generation.

Con un diseño del escultor local Elías Cochón, los nuevos faroles serán de "alta eficiencia enerxética", apuntan desde Ravella que incide en que "permitirán aforrar uns 17.000 euros anuais no gasto de electricidade e reducir en 26 toneladas as emisións de CO2".

En la actualidad, el Paseo cuenta con 101 puntos del luz con un estado deficiente, ya que presenta un evidente deterioro, con corrosión y lámparas y reactancias en el final de su vida útil. Por ello, también tienen un menor rendimiento lumínico y acarrean un mayor gasto desde el punto de vista energético. "Ao aplicar novas tecnoloxías, con menos consumo e maior potencia de luz, o proxecto permitirá retirar 47 das 101 luminarias existentes, despexando así o Paseo de obstáculos", señalan fuentes municipales.

Podrá usarse en otras obras

Así, serán un total de 54 las nuevas columnas. Serán del modelo 'Seabird', ideado por Cochón y habrá dos modelos. El primero, tendrá un doble brazo, de 7,5 metros de altura, que se instalará desde el inicio, en O Ramal, hasta prácticamente el lavadero; el otro, de un brazo solo, de 6 metros de altura, ocupará el siguiente tramo y hasta el parque infantil frente al Hotel Carril, es decir, la zona donde el Paseo se estrecha.

En la primera zona se colocarán 48 faroles dobles, mientras que en la otra se pondrán seis simples. El carácter escultórico de las farolas permitirá realzar el propio Paseo Marítimo "como un dos lugares máis representativos e concorridos de Vilagarcía", señalan desde el Concello, al mismo tiempo que destacan que se trata de un diseño exclusivo para Vilagarcía, por lo que "será un elemento singular e identificativo e permitirá usalo máis adiante, cando se leve a cabo a reforma do peirao do Ramal como espazo de solaz, cambiando tamén as luminarias que discorren mirando á praia da Concha".

Al margen de las cuestiones estéticas, desde el Concello inciden en que "o proxecto aporta un maior rendemento (mellora enerxética do 79%), un aforro evidente no gasto (17.000 euros por ano e 73.554 kWj menos), a diminución das emisións de máis de 26 toneladas de CO2 anuais; e uns evidentes beneficios en durabilidade, mantemento, calidade lumínica, niveis de uniformidade e confort visual acorde cos estándares actuais".

Una vez aprobado el proyecto, en los próximos días saldará a licitación, con un presupuesto de 496.370 euros (IVA incluido). El proyecto deberá estar finalizado antes de que acabe el año. Una vez adjudicado, la empresa ganadora tendrá cuatro meses para ejecutar la obra, contados desde la firma del acta de replanteo. Por ello, desde el Concello confían en que la nueva imagen del Paseo se pueda lucir en el verano de 2026.