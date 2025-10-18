Ángeles Vázquez anuncia 25,4 millones para mejoras en la Ría de Arousa: Estas son las actuaciones

Vázquez presentó las inversiones junto al presidente del Puerto y diputados y concejales del PP Mónica Ferreirós

Los Presupuestos que la Xunta presentará la próxima semana incluyen una partida de 25,4 millones de euros para mejorar las aguas de la Ría de Arousa. Una de las actuaciones que se contemplan es la sustitución de la polémica tubería entre Cambados y Vilanova, que vierte directamente al mar. “Se non tivésemos as competencias no litoral, non se podería facer. Costas negábase”, explicó la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, que compareció acompañada por el presidente de la Autoridad Portuaria.

La obra consistirá en la sustitución de la tubería y contempla también actuaciones en los bombeos y tanques de tormentas. “É un colector que verte directamente ao mar”, señala la conselleira, que incide en que las alternativas que daban desde Costas del Estado eran “imposibles”, por lo que se retoma el proyecto original en el que, señaló Vázquez, “traballamos arreo cos concellos” de Vilanova y Cambados.

Pero no es la única actuación prevista en la comarca de O Salnés y en el conjunto de los municipios bañados por la Ría de Arousa. Así, la conselleira explicó que las con la inversión destinada a esta zona se asumirán los costes de funcionamiento de las infraestructuras hidráulicas que dan servicio a los arousanos (6,9 millones de euros) y se continuará con las actuaciones ya en marcha o que se licitarán en breve.

Como la mejora de saneamiento en A Illa de Arousa, a través de un convenio entre el Concello, que aporta un 20 por ciento, y la Consellería, con el 80% restante, sumando ambas partes 1,3 millones de euros. En el caso de Vilagarcía, la obra de los colectores recibe 1,1 millones de euros más en las cuentas del próximo año y la obra “terá que estar lista antes de que finalice a primavera de 2026”, advirtió Vázquez. La mejora del abastecimiento también se lleva parte de la inversión de los Orzamentos, con 1,2 millones de euros para la potabilizadora de Padrón, que surte también a los concellos arousanos, obra que se encuentra ya en ejecución.

La desembocadura de O Con

La conselleira también incidió en la importancia de establecer medidas para paliar los efectos de la falta de lluvias, que ya tienen a concellos del sur de la provincia en alerta. “Aínda que chova este fin de semana non nos olvidamos”, apunta Vázquez, que anunció una inversión de 1,1 millones de euros en estudios universitarios que, entre otras cuestiones, abordarán la posibilidad de utilizar las aguas subterráneas en tiempos de sequía.

La otra cara de la moneda son las inundaciones, siendo Vilagarcía una zona de elevado riesgo potencial. Una de las posibilidades que siempre se puso sobre la mesa fue la de liberar la desembocadura, terreno de competencia portuaria. Cores Tourís se mostró dispuesto a analizarlo, “pero non a derribar edificacións sen que haxa proxecto”, apuntó. Además, incidió que los problemas se registran “nos arcos municipais”, es decir, en la zona de la carretera. “A solución ten que ser técnica”, señaló Vázquez.

En cualquier caso, los próximos serán meses de reuniones con los concellos, a los que la responsable autonómica pide colaboración. “Non podemos pasar por unha rúa sen o acordo” con las administraciones locales, dijo Vázquez, que también confía en la colaboración del Puerto. Las medidas para paliar las inundaciones se llevan un total de cinco millones de los próximos presupuestos. Una de las partidas grandes se la llevará la depuradora de Vilagarcía, también cofinanciada por el Concello y que, una vez ampliada, tendrá capacidad para 100.000 personas, mientras que ahora tiene para 40.000, con el objetivo de dar cabida al incremento que se produce durante la temporada estival.

“Un de cada cinco euros de Augas de Galicia van para a Ría de Arousa”, destacó la conselleira. Desde su departamento, inciden en que “desde o ano 2009 se mobilizaron xa 150 millóns de euros nesta ría, dos cales 140 millons foron achegados pola Xunta de Galicia, un esforzo que ten permitido poñer en marcha depuradoras tan relevantes como a de Ribeira, a de Corrubedo, a de Rianxo, a do Grove, a de Tragove ou a de Ribadumia”.

Actuaciones en Sálvora

Por otra parte, la Consellería de Medio Ambiente y el Puerto colaboran en las actuaciones que se están llevando a cabo en Sálvora. La entidad que preside José Manuel Cores Tourís actúa sobre el faro, para convertirlo en un centro de interpretación turística al servicio de la investigación científica. La Xunta, por su parte, realiza trabajos de rehabilitación de la aldea