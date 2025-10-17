Vuelca un coche tras caer desde tres metros en Bamio

Coche volcado en Bamio Cedida

Un vehículo volcó en la noche de ayer jueves, tras precipitarse desde una altura de tres metros en las inmediaciones del campo de fútbol 'Mari Paz Vilas', de Bamio.

Hasta la zona se desplazaron Policía Local, Guardia Civil, Emerxencias y Bomberos. El coche se encontraba volcado en una explanada al borde de la PO-548.

En su interior había tres personas, que resultaron heridas y, tras recibir atención sanitaria en el punto, fueron trasladadas al Hospital do Salnés. Además, Protección Civil procedió a neutralizar riesgos, con la limpieza de la vía.

El accidente de Bamio, que se suma a una larga lista en esta carretera, se produjo a las 22 horas del jueves. Más reciente es el que registró, sobre las 8:30 horas, la N-640, entre la rotonda de la Avenida de Cambados y Fontecarmoa.

Accidente en la N-640 Cedida

Este siniestro implicó a tres coches y un herido fue trasladado al Hospital do Salnés. Intervinieron Policía Local y Emerxencias .