Vilagarcía

Vuelca un coche tras caer desde tres metros en Bamio

Dos accidentes se saldaron con cuatro heridos en las últimas horas

Olalla Bouza
17/10/2025 10:33
Coche volcado en Bamio
Coche volcado en Bamio
Cedida

Un vehículo volcó en la noche de ayer jueves, tras precipitarse desde una altura de tres metros en las inmediaciones del campo de fútbol 'Mari Paz Vilas', de Bamio.

Hasta la zona se desplazaron Policía Local, Guardia Civil, Emerxencias y Bomberos. El coche se encontraba volcado en una explanada al borde de la PO-548. 

En su interior había tres personas, que resultaron heridas y, tras recibir atención sanitaria en el punto, fueron trasladadas al Hospital do Salnés. Además, Protección Civil procedió a neutralizar riesgos, con la limpieza de la vía.

El accidente de Bamio, que se suma a una larga lista en esta carretera, se produjo a las 22 horas del jueves. Más reciente es el que registró, sobre las 8:30 horas, la N-640, entre la rotonda de la Avenida de Cambados y Fontecarmoa.

Accidente en la N-640
Accidente en la N-640
Cedida

Este siniestro implicó a tres coches y un herido fue trasladado al Hospital do Salnés. Intervinieron Policía Local y Emerxencias .

