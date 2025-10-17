Subastan bienes de Miñanco y Dorado por 1,4 millones de euros

Registro en la vivienda de O Rial GonzaloSalgado

El Plan Nacional sobre Drogas subastará patrimonio incautado a los narcotraficantes José Ramón Prado Bugallo, ‘Sito Miñanco’, y Marcial Dorado, ambos arousanos. Los lotes suman, entre todos, un valor de 1.437.000 euros e incluyen diversos bienes, desde casas a locales, pasando por fincas, en diversos puntos de Galicia y, en concreto, de la comarca de O Salnés.

Los bienes pertenecientes a Miñanco se dividen en cuatro lotes, el primero de los cuales sale a subasta por 481.824 euros, formado por 21 fincas urbanas repartidas por Montalvo, en Sanxenxo. El segundo de los lotes es una casa de piedra aislada en la parroquia de Adina, también en el municipio sanxenxino, y su valor de salida alcanza los 414.623,20 euros

Otro de los lotes lo conforma un bajo comercial en Portonovo, que tiene un precio de 47.141 euros, y finalmente, el cuarto corresponde a la vivienda unifamiliar adosada que el cambadés adquirió en la urbanización de O Rial, y que fue registrada durante la ‘Operación Mito’, en la que cayó en 2018.

En cuanto a los bienes incautados al isleño Marcial Dorado, se encuentra diez locales comerciales que salen a subasta, por tercera vez, y con un precio de 315.711,58 euros y se encuentran ubicados en la Avenida Mestre Mateo, de Santiago de Compostela. En anteriores ocasiones, los bajos no acabaron adjudicados debido a las reticencias del Estado a que fuesen adquiridos por testaferros, ante la intención de familiares del narcotraficante, no inmersos en ninguna causa, de hacerse con ellos. Es la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, Segipsa, la que organiza la subasta pública presencial. Será en la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas la subasta de 13 lotes, mientras que la puja de otros cuatro será en el Centro Superior de Investigaciones Científicas. Será el 5 de noviembre.

Parcelas urbanizables

Las características de los bienes incautados a Miñanco se pueden consultar en las fichas de la subasta. Se trata de 21 parcelas urbanizables que tienen entre 215 y 28 metros cuadrados, y que se encuentran en Montalvo. Sobre su superficie se podrá realizar una edificación de planta baja, piso y aprovechamiento bajo cubierta, con una altura máxima de siete metros.

En cuanto a la vivienda de Adina, cuenta con 265 metros cuadrados de superficie construidas, con ambas plantas habitables. El importe de la fianza para poder participar en la subasta es de 41.462,32 euros.

Algo más pequeña es la vivienda situada en Vilagarcía, en la urbanización de O Rial, que es adosada, se asienta sobre un terreno de 531 metros cuadrados y la superficie útil es de 219. El valor de este chalet es de 168.457,59 euros, mientras que el importe de la fianza es de algo más de 16.000.

Son solo una parte de los bienes acumulados por la inmobiliaria familiar de Miñanco desde el año 1985, tal y como quedó en evidencia en el juicio por blanqueo que acabó con una condena reducida por las dilaciones indebidas, ya que la causa comenzó a instruirse en 2009.

Registro en la 'Mito'

Sin embargo, no llegó a los tribunales hasta nueve años después, cuando Miñanco estaba de nuevo en la cárcel tras caer en la ‘Operación Mito’, en la que fue detenido junto a otros rostros conocidos, como el vilagarciano David Pérez Lago, hijastro de Laureano Oubiña. De esta causa, cuyo juicio todavía está pendiente de sentencia, se deriva precisamente el registro que se llevó a cabo en la vivienda adosada de la urbanización de O Rial, una de las macroperaciones contra el tráfico de drogas y la organización criminal más destacadas de los últimos años.

El cambadés se encuentra ahora disfrutando del tercer grado penitenciario, pero pendiente de un fallo judicial que podría conllevarle una nueva condena. A sus 70 años, la vida de Prado Bugallo ha transcurrido, en buena parte, entre rejas.