Nuria Díaz | “A literatura e a ilustración son un refuxio nos malos momentos”
A artista vilagarciá publica a guía ilustrada “¿De qué tienes miedo?” na que elabora un dicionario de medos de onte, de hoxe e de sempre
Nuria Díaz naceu co medo debaixo dun brazo e un lapis no outro. E foi precisamente con este último co que acaba de dar vida á súa última obra, “¿De qué tienes miedo?”, unha guía ilustrada que viaxa polos medos de todo tipo con ilustracións moi coidadas e que nos convidan a reflexionar sobre iso tan irracional que ás veces nos paraliza.
Pódese dicir que xuntaches todos os teus medos e saíu esta obra?
Non exactamente, foi algo no que pensei cando imaxinei este libro, pero non acababa de sentirme cómoda porque era un nivel de exposición demasiado grande para min, que son unha persoa reservada. O libro funciona máis como un catálogo dos conceptos que o imaxinario colectivo foi relacionando co medo. De feito está estruturado a modo de alfabeto. O libro non é autobiográfico inda que si que me inspirei nalgúns dos meus propios medos. Son autora tanto dos textos como de todas as ilustracións.
Como é vivir con medo?
Pois é complexo porque non é unha emoción agradable, pero é básica e universal e temos que aprender a relacionarnos con el. Neste libro falo das diferentes formas que ten o medo e como se coou na cultura popular. Eu son unha persoa moi medorenta, sempre teño medo de todo, e iso que agora o vou controlando algo mellor, pero si que foi unha emoción que me acompañou durante toda a miña vida e con bastante protagonismo.
Nunha época tan convulsa e incerta como a que vivimos. É pintar unha vía de escape para ti? Un antídoto?
Durante toda a miña vida o debuxo formou parte da miña forma de comunicarme e logo converteuse na miña profesión, na que estás en continua formación. Non só fago libros, senón tamén ilustracións para publicidade, productos, obradoiros... A literatura e a ilustración sempre son un refuxio para os malos momentos. Son un espazo seguro para comprender o mundo.
Como ilustradora... Como nacen as imaxes na túa cabeza antes de que sexan plasmadas no papel?
Depende un pouco do proxecto no que estea traballando, cadaún ten un proceso diferente. Non son o mesmo as ilustracións nun libro cun texto doutro escritor que traballar en publicacións de autoría completa. Neste, por exemplo, o primeiro que tiven que facer foi a listaxe de definicións. A partir daí ocorríanseme as diferentes imaxes, pero hai que ter en conta tamén o espazo que vai ocupar o texto na páxina. En canto á técnica eu adoito a traballar dunha maneira mixta. Hai ilustracións que resolvo a lapis e tinta (como por exemplo a rapaza da portada) e logo a cor adoita ser en dixital, que neste caso debuxo directamente a man no ipad.
Non é a túa primeira obra, de feito tes outras moitas, pero é a primeira vez que tocas un tema tan transversal. O medo sófreno todos os públicos...
Non é para nenos moi pequenos, porque hai moitas referencias a películas ou literatura que quizais non van a comprender, pero a partir dos 12 ou 13 anos poderían lelo. Depende un pouco de cadaún. Por exemplo tamén hai un capítulo dedicado aos videoxogos máis terroríficos e outro aos monstros clásicos. É un pequeno achegamento ao universo do medo dende unha perspectiva cultural e como fomos creando ficións e historias para acompañar eses medos.