La Policía detiene a una pareja que robaba y agredía a sus víctimas tras un engaño sexual en Vilagarcía

Patrulla a pie de la Policia Nacional Gonzalo Salgado

La Policía Nacional detuvo a una pareja implicada en doce delitos cometidos en los últimos meses en Vilagarcía, la mayoría robos con violencia, en los que utilizaron armas blancas con las que provocaron lesiones diversas a sus víctimas. Los más recientes ocurrieron en el mes de septiembre.

En uno de los casos, amenazaron a un joven al que empujaron hacia un callejón y allí lo amenazaron con una navaja, para que les entregase el dinero. Cuando intentó zafarse, le cortaron en un costado y le propinaron múltiples puñetazos.

Al día siguiente, la misma pareja se vio implicada en otro robo con violencia, según indican fuentes policiales. Y es que, en esta ocasión, se abalanzaron por la espalda sobre un joven al que golpearon en la cabeza y, tras propinarle un puñetazo, le sustrajeron el dinero y el teléfono móvil.

Numerosos robos

Esta pareja también realizaba los robos mediante otros modus operandi. En varias ocasiones, la mujer mantenía voluntariamente relaciones sexuales con la víctima para, acto seguido, aparecer su marido y robarle todo el dinero amenazándolo con una navaja. La Policía Nacional señala que se sospecha que esta pareja está detrás de la mayoría de robos con violencia perpetrados en Vilagarcía en los últimos meses, con el consiguiente perjuicio para la seguridad ciudadana. Ambos fueron detenidos nuevamente el 15 de octubre por un robo con intimidación y fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.