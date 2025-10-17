Mi cuenta

Vilagarcía

El PP de Vilagarcía denuncia el retraso de la obra de Vilar Ponte

Señalan que los trabajos se iniciaron aún la semana pasada, cuando tendrían que estar terminados mañana

Olalla Bouza
17/10/2025 17:49
Ediles del PP visitan la zona
Ediles del PP visitan la zona
Cedida

El Partido Popular denuncia el retraso en la obra de mejora de Vilar Ponte. Los trabajos, señalan, todavía empezaron la semana pasada, pese a que se adjudicaron y formalizaron en julio con un plazo de tres meses, por lo que tendrían que estar finalizados mañana sábado.

"De nuevo, el gobierno de Alberto Varela incumple sus promesas y termina una obra fuera de plazo", denunció Ana Granja, portavoz de los conservadores. Asimismo, la formación señala que desconoce las causas del retraso y critica la "falta de transparencia" que considera una de las "señas de identidad de este gobierno" junto con la "mala planificación con las obras" que "no se sabe cuándo empieza, cuándo terminan, ni cuánto nos van a costar". También le achacan a los socialistas "oscurantismo a la hora de dar explicaciones".

El PP teme ahora que la obra no se termine hasta el próximo año, ya que con el plazo de tres meses no estaría lista hasta enero. "Supondría seguir prolongando las molestias a los vecinos", apuntan los conservadores, que recuerdan que la actuación se incluyó en los Presupuestos de 2024 y "no verá la luz hasta 2026".

Críticas al BNG

El PP también critica el silencio del BNG, que "apoyó los presupuestos del año pasado", donde se incluía esta obra con una partida de 137.000 euros. "Mientras son muy críticos para denunciar los retrasos en las obras de otras administraciones, con las del Partido Socialista de Vilagarcia miran para otro lado, olvidándose de los vecinos. No les interesa la ciudad, solo la confrontación política", señalan los conservadores.

Los de Granja reclaman al ejecutivo local que informe "de manera inmediata" sobre las causas del retraso y recuerdan que "los vecinos llevan desde el año 2010 reclamando esta reforma" que los conservadores pidieron en el Pleno y que consideran "esencial para mejorar la calidad de vida" en la zona.

