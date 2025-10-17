El gobierno local de Vilagarcía responde al PP que el desempleo bajó a la mitad y la IAE se duplicó desde que están en Ravella

La portavoz del PSOE en un pleno, Tania García Gonzalo Salgado

El gobierno local socialista responde "con certa vergoña allea" las críticas del Partido Popular sobre la pérdida de pujanza económica y señalan que Vilagarcía tiene la mitad de parados que cuando el PP gobernó, mientras que duplica los ingresos del Imposto de Actividades Económicas.

"Hai dez anos había 3.880 persoas desempregadas; hoxe estamos en 1.926, a mellor cifra en 20 anos, tendo agora máis poboación", señala la portavoz del ejecutivo, Tania García. En cuanto a la recaudación del IAE, desde Ravella señalan que en 2015, durante el último año de gobierno del PP, era de 502.446 euros sobre una base de 405 empresas; mientras que hoy la nómina de negocios llega a 528, dejando a las arcas municipales "case o doble", un total de 934.029 euros.

Lo que más molesta al gobierno local es la postura de la formación conservadora sobre la ampliación del polígono de O Pousadoiro. "Só desempolvaron este proxecto cando nós chegamos a un acordo con Zona Franca. Foron Rueda e o conselleiro de Industria quen, en 2017, dixeron, na mesma Vilagarcía e ante o clamor de reclamacións dos empresarios locais, que es polígono non ía ampliarse", señalan los socialistas, que se preguntan qué gestiones hizo Ana Granja a este respecto cuando era concejala de Urbanismo. Asimismo, García Sanmartín insta a los populares a "saber interpretar as estatísticas".