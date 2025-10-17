El Concello de Vilagarcía saca a licitación una nueva pista desmontable para Fexdega

Una competeción infantil en Fexdega Gonzalo Salgado

El Concello de Vilagarcía saca hoy a licitación dos nuevos contratos. El primero es para el suministro de una nueva pista desmontable para Fexdega, mientras que el otro será para colocar cuatro juegos de asientos para los pabellones de Carril y Faxilde, dos por instalación. Las empresas interesadas tendrán hasta el 3 de noviembre para presentar sus ofertas a través de la Plataforma de Contratación del Estado. El presupuesto supera los 60.000 euros y las adjudicatarias tendrán un mes para colocar el nuevo material.

El edil de Deportes, Carlos Coira, señala que se trata de dos intervenciones "moi importantes", ya que fueron actuaciones demandadas por los clubs. "Seguimos avanzando na posta a punto das nosas instalacións deportivas para que Vilagarcía sega sendo unha referencia neste eido", apuntó el concejal.

En el caso de los pabellones de Carril y Faxilde, no solo son muy utilizados por el Balonmán Arousa, el Fútbol Sala Salnés y la Asociación Vilagarcía Esgrima, sino también por los colegios Rosalía de Castro y CEIP Vilaxoán, que carecen de pistas cubiertas.

La inversión será de 32.500 euros en cuatro gradas fabricadas en acero. En el caso de Carril, había ya unos bancos muy pequeños y antiguos que no cumplían con la distancia hasta la línea de juego que exigen las federaciones de Fútbol y Balonmán para las competiciones oficiales, por lo que serán sustituidos. "Co cambio, gáñase en comodidade pero tamén se mellora a instalación", señala Coira.

Los otros dos módulos son para Faxilde, que directamente carecía de graderío. Esto daba lugar a que, cada vez que se llevaba a cabo una competición, hubiese que trasladar sillas de plástico para atender a seguidores y familiares.

Varias disciplinas deportivas

En Fexdega, la inversión será de 24.900 euros, que permitirán al recinto sumar una quinta pista PVC para poder dar cabida a la gran cantidad de actividad deportiva que tiene. Cabe recordar que las instalaciones son utilizadas para entrenamientos del AD Cortegada, Basket Base Club, CB Vilagarcía y la propia Fundación de Deportes, con als actividades para adultos o las Escolas Deportivas Municipais, entre otras iniciativas.

Es una pista desmontable de 40x20 metros, más grande que las restantes. "Grazas a este novo espazo, incrementaremos a capacidade do pavillón, mellorando a eficiencia na programación de eventos e a calidade de competicións e adestramentos", destacó el edil de Deportes. De hecho, también podrá ser utilizada por los jugadores de balonmano y fútbol sala.