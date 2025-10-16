Teófilo publica 'Seis poemas galegos' de Federico García Lorca

Federico García Lorca Wikipedia

Teófil Edicións presenta una nueva publicación dedicada a Federico García Lorca. una carpeta de edición limitada que reúne los 'Seis poemas galegos' del autor granadino, acompañada de un diseño artesanal y una imagen del poeta especialmente seleccionada para esta obra.

El proyecto combina el rigor literario con el cuidado estético, explican desde la editorial del vilagarciano José Luis Teófilo, de tal forma que "cada carpeta y cartel han sido elaborados con materiales de alta calidad y una atención minuciosa a los detalles, ofreciendo una experiencia de lectura y contemplación que trasciende el formato tradicional del libro".

De hecho, el objetivo de Teófilo Edicións era el de "ofrecer un objeto editorial que combinara belleza, respeto y autenticidad", resultando un "tributo a la sensibilidad de Lorca y a su devoción por Galicia, por su paisaje y literatura pero, sobre todo, por Rosalía de Castro".