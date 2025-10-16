Técnicos municipales vallan una zona de A Xunqueira para analizar el estado de un árbol

Zona acordonada en A Xunqueira

Operarios municipales – guiados por informes técnicos– han decidido vallar una zona del parque de A Xunqueira al detectarse problemas en uno de los árboles de lugar, concretamente en las raíces que levantan las losetas del suelo provocando incidencias en la accesibilidad del entorno. Así pues se ha colocado una cinta delimitadora para que no se usen los bancos que hay justos pegados a esa especie durante el tiempo que los técnicos del departamento de Medio Ambiente tarden en determinar qué acciones llevar a cabo con este árbol para que no afecte a más espacio público.

Más acciones

Lo cierto es que el entorno de A Xunqueira está siendo sometido a lo largo de estos días a varias actuaciones. Está vallado el parque infantil para ser sometido a varias reparaciones exigidas a la Xunta de Galicia por parte del Concello y Augas de Galicia prosigue con sus trabajos de mejora del saneamiento en el entorno del río de O Con actuando concretamente en la calle García Lorca. De hecho se ha colocado un semáforo en la avenida Doutor Tourón para regular el tráfico de forma provisional dado que la maquinaria pesada ya está actuando en el lugar.

La idea –aunque para ello todavía no hay plazos exactos– es conectar los tanques de tormenta con el propio cauce fluvial. De momento Augas de Galicia tampoco ha dado por finiquitada la obra de la explanada delantera de Fexdega que, una vez lista, se asfaltará debidamente y se devolverá para su uso de aparcamiento libre y público.