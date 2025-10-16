Ravella insta de nuevo a Parquistas a cesar su actividad en O Ramal y advierte que puede enfrentarse a un nuevo cierre

Nave que la organización de productores tiene en O Ramal G. Salgado

Nuevo varapalo administrativo para la organización de productores Parquistas de Carril. El Concello insta de nuevo a la entidad presidida por José Luis Villanueva a "cesar na súa actividade de venda" en las naves que poseen en la zona de O Ramal. Dicen desde Ravella que la organización carece de permiso para llevar a cabo esta actividad. La administración municipal señala que la OPP debe presentar la documentación exigida.

Según fuentes municipales la entidad presentó en el Concello una comunicación previa para la apertura de una nave con destino a la clasificación y registro de moluscos. Sobre ella los técnicos de Urbanismo y juristas de Ravella entienden que esa comunicación "non é eficaz". Ahora los parquistas tienen un plazo de diez días para presentar alegaciones, contados a partir de la recepción del escrito.

Justificación de los técnicos

En el informe que se le ha enviado a la organización de productores los técnicos hacen hincapié en dos cuestiones: la primera que en la solicitud no se justifica la vinculación de la actividad con el tráfico marítimo, según lo establecido en el Plan Especial do Porto de Vilagarcía, en el Plan de Utilización de los espacios de la rada y en las propias leyes de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

El segundo argumento es que la actividad que se define en la memoria propuesta no se corresponde con la definida en la autorización de la Concesión Administrativa Portuaria "na que se inclúe a venda de produto". De ahí que el Concello pida a la OPP que aclare "esa discrepancia".

Con estas dos cuestiones sobre la mesa los servicios municipales entienden que la comunicación previa de apertura resulta "ineficaz, non podendo desenvolver a actividade solicitada ata que conte cos correspondentes títulos habilitantes" en conformidad con los artículos 25 y 26 de la Lei 9/2013 de emprendimiento y de competitividad económica de Galicia.

Señalan desde Ravella que desde el Concello podrían decretar el cierre del establecimiento en el caso de estar abierto al público o en funcionamiento sin el permiso correspondiente.