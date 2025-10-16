La vinculación de la finalista del Planeta con Arousa: Ángela Banzas tiene a la Ría como musa

Ángela Banzas presentando su libro en Carril Gonzalo Salgado

El premio Planeta 2025 se falló ayer con el televisivo Juan del Val como ganador, por su novela 'Vera, una historia de amor'. Menos conocida es la finalista, Ángela Banzas, que con su quinta novela, 'Cuando el viento hable', salta ahora a primera plana con un galardón dotado con 200.000 euros.

Sin embargo, no es ninguna desconocida del mundo editorial. Pero lo que no es tan conocida es su vinculación con Arousa. Sin embargo, la Ría y sus espectaculares paisajes sirvieron de inspiración para muchos de los escenarios que Banzas recrea en sus novelas. De hecho, la propia autora así lo explicaba en una entrevista a Diario de Arousa.

Ángela Banzas | “La gente que ha leído la novela me dice que los ha trasladado a Arousa” Más información

Y es que su segunda novela, 'La conjura de la niebla', está ambientada en A Illa de Arousa, que recibe el nombre de Illa de Cruces, un pueblo en el que la jueza Elena Casáis se ve inmersa en la investigación de la desaparición de una joven.

No se queda ahí la vinculación de los paisajes de Arousa con las tramas literarias de la finalista del Premio Planeta. Y es que su tercera novela, 'La sombra de la rosa', cuenta con una parte ambientada en la isla de Cortegada, en los tiempos en los que fue entregada al rey Alfonso XIII. No solo los paisajes, sino profesiones vinculadas a Arousa, como las mariscadoras, forman parte de las novelas de Banzas. De hecho, la propia escritora presume de que los libros sirven también para transportar al azul de Arousa a aquellos que nunca han pisado estos lares.

Nacida en Santiago de Compostela, en 1981, de niña solía desplazarse en tren a Vilagarcía para disfrutar de la playa. En la capital arousana dice tener "grandes amigos". Uno de ellos es el concejal de Turismo, Álvaro Carou. Además, Ángela Banzas participó en dos ediciones de Cidade de Libro, en una de las cuales presentó, precisamente, el libro inspirado en el hermoso enclave que forma parte del Parque Nacional Illas Atlánticas.