Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

La Guardia Civil intercepta un patinete que circulaba de noche por la PO-548 y sin luz

Constituía un grave riesgo tanto para el propio usuario como para el resto de conductores

Olalla Bouza
16/10/2025 16:22
Los agentes con el conductor del patinete
Los agentes con el conductor del patinete

La Guardia Civil interceptó un vehículo de movilidad personal que circulaba de noche por la PO-548, en Vilagarcía. Los hechos ocurrieron cuando los componentes del Sector de Tráfico realizaban labores de vigilancia y observaron este patinete.

Este tipo de vehículos tienen expresamente prohibida la circulación por vías interurbanas, como la que atraviesa el municipio desde A Concha hasta Bamio y que lo une con Catoira. Además, desde el instituto armado señalan que el conductor no llevaba prendas reflectantes y el patinete carecía de alumbrado.

Este modo de circulación "constituía un grave riesgo, tanto para el propio usuario del patinete como para el resto de conductores que transitaban por la vía, pudiendo haber provocado un accidente de consecuencias graves", señalan desde la Guardia Civil.

Piden concienciación

Desde el cuerpo de seguridad recuerdan que los VMP como los patinetes eléctricos "tienen la consideración de vehículos a todos los efectos y, por tanto, sus conductores están obligados a cumplir las normas y señales de circulación establecidas en la legislación vigente.

Una normativa que señala que estos vehículos no pueden circular por vías interurbanas, travesías, autopistas ni autovías, así como que sus usuarios deben adoptar las medidas necesarias de visibilidad y seguridad, especialmente durante las horas nocturnas o en condiciones de baja luminosidad.

"Desde la Guardia Civil se insiste en la importancia del respeto a las normas de tráfico, no solo para evitar sanciones, sino para garantizar la seguridad vial de todos los usuarios", inciden desde el cuerpo.

Te puede interesar

Imagen del solar

El Concello de Sanxenxo lleva a Pleno la calificación de la parcela de As Cunchas como equipamiento público
Sandra Rey
Federico García Lorca

Teófilo publica 'Seis poemas galegos' de Federico García Lorca
Olalla Bouza
Maquinaria para la puesta a punto de los campos

El Concello de Vilagarcía invierte 4.000 euros en la puesta a punto de los campos de hierba artificial
Olalla Bouza
Los concejales de Medio Ambiente y de Medio Rural supervisaron esta mañana los trabajos de desbroce en el lugar de Graso

Arranca la segunda fase de las tareas anuales de desbroce de carreteras, pistas y caminos de parroquias de Boiro y que se prevé que acaben en 3 meses
Chechu López