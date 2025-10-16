La Guardia Civil intercepta un patinete que circulaba de noche por la PO-548 y sin luz

Los agentes con el conductor del patinete

La Guardia Civil interceptó un vehículo de movilidad personal que circulaba de noche por la PO-548, en Vilagarcía. Los hechos ocurrieron cuando los componentes del Sector de Tráfico realizaban labores de vigilancia y observaron este patinete.

Este tipo de vehículos tienen expresamente prohibida la circulación por vías interurbanas, como la que atraviesa el municipio desde A Concha hasta Bamio y que lo une con Catoira. Además, desde el instituto armado señalan que el conductor no llevaba prendas reflectantes y el patinete carecía de alumbrado.

Este modo de circulación "constituía un grave riesgo, tanto para el propio usuario del patinete como para el resto de conductores que transitaban por la vía, pudiendo haber provocado un accidente de consecuencias graves", señalan desde la Guardia Civil.

Piden concienciación

Desde el cuerpo de seguridad recuerdan que los VMP como los patinetes eléctricos "tienen la consideración de vehículos a todos los efectos y, por tanto, sus conductores están obligados a cumplir las normas y señales de circulación establecidas en la legislación vigente.

Una normativa que señala que estos vehículos no pueden circular por vías interurbanas, travesías, autopistas ni autovías, así como que sus usuarios deben adoptar las medidas necesarias de visibilidad y seguridad, especialmente durante las horas nocturnas o en condiciones de baja luminosidad.

"Desde la Guardia Civil se insiste en la importancia del respeto a las normas de tráfico, no solo para evitar sanciones, sino para garantizar la seguridad vial de todos los usuarios", inciden desde el cuerpo.