Formación al alumnado de Vilagarcía para salvar vidas

Los escolares aprendieron técnicas básicas de reanimación Gonzalo Salgado

Más de 400 alumnos de quinto y sexto de Primaria recibieron una formación en el Auditorio por el Día Europeo da Parada Cardiorrespiratoria. Una jornada que se lleva realizando tres años y que fue organizada por el Servizo Municipal de Emerxencias en colaboración con la Policía Local, el 061 y el PAC de Vilagarcía.

Los escolares aprendieron técnicas de RCP y posición lateral. La actividad se organizó en dos turnos: primero fueron estudiantes del Anexo A Lomba, del CEIP O Piñeiriño y los del CPR San Francisco y Filipenses. Luego fueron los del CEIP Rubiáns, A Escardia, Arealonga y A Lomba.

El médico asistencial Camilo Cores fue el encargado de realizar una pequeña introducción antes de iniciar la práctica: "Calquera intento de manobra de reanimación vai ser mellor que non facer nada pola vítima", explicó. Después los alumnos fueron hasta la explanada del Auditorio para subirse a los vehículos de emergencias: varios coches de la Policía Local, camiones de bomberos y ambulancias.