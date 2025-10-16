El PP culpa al gobierno de Varela de no generar impulso económico

Grupo municipal del Partido Popular G.S.

El PP de Vilagarcía advierte del deterioro económico y de la pérdida de oportunidades que sufre el Concello en los últimos años. Los conservadores consideran que el equipo de Alberto Varela “no ha sido capaz de aprovechar el potencial de Vilagarcía para consolidarse como el motor industrial y empresarial de la comarca”. Aseguran que “en una década no ha habido ni un solo proyecto industrial que atrajese puestos de trabajo ni inversión privada. Vilagarcía ha perdido peso económico en la zona mientras otros municipios avanzan. Aquí se gobierna sin estrategia, sin planificación y con más anuncios que resultados”.

Los datos

Los populares echan mano de los datos publicados por la Agencia Tributaria que, dicen, reflejan que Vilagarcía “ha descendido del puesto 62 al 67 en renta per cápita por habitante en Galicia y ocupa el lugar 16 en ingresos por habitante dentro de la provincia de Pontevedra”.

Creen los conservadores que el del PSOE es un “gobierno que pone trabas en lugar de facilitar la inversión. Llegaron en 2015 prometiendo aprobar el nuevo PXOM y diez años después seguimos esperando”. De hecho insisten en que el Plan Xeral es una herramienta básica para el desarrollo económico.