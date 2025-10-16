El Concello de Vilagarcía invierte 4.000 euros en la puesta a punto de los campos de hierba artificial

Maquinaria para la puesta a punto de los campos Gonzalo Salgado

La Concellería de Deportes invierte 4.000 euros en la puesta a punto de los campos de hierba artificial de Vilagarcía. El departamento, que dirige Carlos Coira, encaró la tarea a la empresa Ginkgo Sports Turf and Gardens, especializada en este ámbito, con el objetivo de reforzar el cuidado de los terrenos que hace la Fundación de Deportes durante todo el año, según explican desde Ravella.

En concreto, las actuaciones que se están realizando consisten en la descompactación del caucho y cepillado de césped, utilizando una máquina autónoma guiada por GPS, que va pasando por el terreno. Estas actuaciones son beneficiosas porque mejoran la vida útil del propio campo, apuntan fuentes municipales, además de asegurar las pisadas de los usuarios, evitando torceduras y otras lesiones.

Diversas zonas

Las labores comenzaron ayer en Bamio y hoy continuaron por A Pelada. Mañana viernes se hará lo mismo en Vilaxoán. E cuanto a los otros dos terrenos de césped artificial, el de Berdón, y el de Manuel Jiménez, aunque fueron objeto de renovación hace poco, por lo que cuentan con la garantía que incluye precisamente este mantenimiento, que ya se llevó a cabo el mes pasado.

En cualquier caso, la propia empresa, que hizo una visita a la villa a principios del mes de septiembre, destacó la "boa labor que fai o Concello", apuntan fuentes municipales, ya que la firma le trasladó que encontraron las instalaciones "en moi bo estado", incluso las más antiguas.