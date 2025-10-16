Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

El Concello de Vilagarcía invierte 4.000 euros en la puesta a punto de los campos de hierba artificial

La descompactación del caucho y el cepillado del césped son las labores con las que pretenden aumentar su vida útil

Olalla Bouza
16/10/2025 16:58
Maquinaria para la puesta a punto de los campos
Maquinaria para la puesta a punto de los campos
Gonzalo Salgado

La Concellería de Deportes invierte 4.000 euros en la puesta a punto de los campos de hierba artificial de Vilagarcía. El departamento, que dirige Carlos Coira, encaró la tarea a la empresa Ginkgo Sports Turf and Gardens, especializada en este ámbito, con el objetivo de reforzar el cuidado de los terrenos que hace la Fundación de Deportes durante todo el año, según explican desde Ravella.

En concreto, las actuaciones que se están realizando consisten en la descompactación del caucho y cepillado de césped, utilizando una máquina autónoma guiada por GPS, que va pasando por el terreno. Estas actuaciones son beneficiosas porque mejoran la vida útil del propio campo, apuntan fuentes municipales, además de asegurar las pisadas de los usuarios, evitando torceduras y otras lesiones.

Diversas zonas

Las labores comenzaron ayer en Bamio y hoy continuaron por A Pelada. Mañana viernes se hará lo mismo en Vilaxoán. E cuanto a los otros dos terrenos de césped artificial, el de Berdón, y el de Manuel Jiménez, aunque fueron objeto de renovación hace poco, por lo que cuentan con la garantía que incluye precisamente este mantenimiento, que ya se llevó a cabo el mes pasado.

En cualquier caso, la propia empresa, que hizo una visita a la villa a principios del mes de septiembre, destacó la "boa labor que fai o Concello", apuntan fuentes municipales, ya que la firma le trasladó que encontraron las instalaciones "en moi bo estado", incluso las más antiguas.

Te puede interesar

Imagen del solar

El Concello de Sanxenxo lleva a Pleno la calificación de la parcela de As Cunchas como equipamiento público
Sandra Rey
Federico García Lorca

Teófilo publica 'Seis poemas galegos' de Federico García Lorca
Olalla Bouza
Los agentes con el conductor del patinete

La Guardia Civil intercepta un patinete que circulaba de noche por la PO-548 y sin luz
Olalla Bouza
Los concejales de Medio Ambiente y de Medio Rural supervisaron esta mañana los trabajos de desbroce en el lugar de Graso

Arranca la segunda fase de las tareas anuales de desbroce de carreteras, pistas y caminos de parroquias de Boiro y que se prevé que acaben en 3 meses
Chechu López