El BNG insiste a la Xunta que debe solucionar la problemática con las obras de Fexdega

El BNG de Vilagarcía insiste a la Xunta de Galicia que debe solucionar la problemática existente con las obras de los tanques de tormenta de Fexdega. Los nacionalistas – que ya denunciaron esto hace unas semanas– insisten en que a día de hoy algunas de las empresas subcontratadas por Petrolam siguen sin cobrar, algo que está repercutiendo en el desarrollo de la obra. Dice el BNG que algunas facturas pendientes rozan “cifras astronómicas” y que es eso lo que está provocando “o continuo atraso dunha execución que tiña que estar máis que rematada”. De hecho ahora el Bloque – que lleva el asunto al Parlamento– se pregunta si la administración autonómica está realizando las liquidaciones periódicas a la empresa concesionaria y “de ser así por que estes cartos públicos non están chegando ás empresas que realizan a obra”.

Recuerdan los nacionalistas que una de las últimas fechas que se barajan para la ejecución de las obras era mediados de octubre y señalan que “aquí estamos sen que a finalización das mesmas sexa unha realidade e dilatando unha vez máis os prazos de financiación da mesma”.

El Bloque considera que la situación es de “extrema gravidade” y que la Xunta debe tomar medidas al respecto.