Una máquina de la obra de O Ramal pica unos cables y provoca un apagón en gran parte de Vilagarcía

Los establecimientos hosteleros están sin luz en zonas como A Baldosa Mónica Ferreirós

Una de las palas de la empresa que está ejecutando los trabajos de puesta en valor de la zona de O Ramal ha picado uno de los cables de suministro eléctrico y ha provocado un gran apagón que mantiene sin luz a buena parte de Vilagarcía. El incidente afectó a todo el entorno de la Praza de Galicia y calles aledañas como Clara Campoamor, Castelao o A Baldosa afectando tanto a viviendas particulares como a negocios, que revivieron lo vivido en el incidente a nivel nacional del mes de abril.

El accidente en los cables hizo saltar el transformador de la Autoridad Portuaria, según informan fuentes del Concello, y esto fue generando averías en otros transformadores de la localidad. Desde Unión Fenosa, apuntan desde Ravella, ya se dio aviso a Elenor, que es la empresa que tienen contratada para actuar en esta zona. Esperan que la normalidad se restrablezca, como mucho, en media hora.

(Habrá ampliación)