Varela pide al Estado que clarifique el reparto de los costes de la dependencia

El Concello de Vilagarcía pide al Gobierno de Pedro Sánchez que se clarifique la inversión de las administraciones en materia de dependencia. El alcalde, Alberto Varela, hizo hincapié en que son los ayuntamientos los que soportan un mayor peso. Así se lo trasladó al secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, durante una visita que este realizó a Ravella. Ambos abordaron, además, la gestión de los fondos europeos y determinadas peticiones históricas del municipio, como la ampliación de los juzgados.

“Foi unha reunión moi constructiva e interesante”, dijo Varela, mientras España destacó que Vilagarcía es un ayuntamiento “muy competitivo” lo que demuestra, asegura, la capacidad del regidor. En este sentido, el responsable estatal incidió en el hecho de que el gobierno local haya concurrido en varias convocatorias a fondos europeos, con resultado positivo. La última, incluye una subvención para obras como el local de los servicios sociales o mejoras en el préstamo de bicicletas.

Estrictamente local es otra petición que Varela planteó a Espada: La necesidad de un cuarto juzgado en Vilagarcía. Es una demanda de hace muchos años, que también apoyan los trabajadores de las tres salas y que ya fue a Pleno en varias ocasiones.

Hay un doble papel del Gobierno en este sentido, ya que además de decidir el número de salas que se crean en el estado, también es el propietario del solar que se encuentra detrás de los Juzgados, al lado de la Praza da Peixería. Es sobre estos terrenos la posibilidad más factible para llevar a cabo una ampliación, pero por el momento no se dio el paso de su puesta a disposición del Concello o de la Xunta. De hecho, salieron a subasta en varias ocasiones. Hace un tiempo, el Gobierno anunció que barajaba destinar esta parcela a la construcción de vivienda pública, otra necesidad que el regidor trasladó a Arcadi España. Por su parte, el secretario de Estado apuntó en la importancia del diálogo.