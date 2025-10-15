Pisos de lujo en Carril: Promueven nueve viviendas con piscina y solarium

Anuncio de la promoción Gonzalo Salgado

Vilagarcía contará con un nuevo edificio, en este caso en la zona norte del municipio, en Carril. La empresa Solur Salnés SL promueve un inmueble de pocas plantas (sótano, bajo, primera y bajo cubierta) que tendrá nueve viviendas, pero con diversas comodidades. Y es que llevará incluida piscina y zonas verdes comunes. El presupuesto para la construcción de esta urbanización es de 742.180, 82 euros, según aparece recogido en el proyecto que ya cuenta con el visto bueno de la gerencia de Urbanismo de Vilagarcía.

Situado en la Travesía Veiga de Lamas, pero con fachada a Rosalía de Castro, el anuncio del inmueble destaca el carácter exterior de las viviendas y sus ventajas, al contar con zonas ajardinadas y piscina.

Aunque en los últimos años ya se promovió la construcción de varios inmuebles en Vilagarcía, lo cierto es que la zona norte hacía tiempo que no acogía una nueva edificación que además, en este caso, estará muy próxima a la entrada a Carril, ya que está a unos metros de su puerto.

Es una urbanización también muy próxima al colegio y al instituto, así como a otros puntos neurálgicos de la villa. El edificio también contará con solarium. Los precios de los pisos, según se puede comprobar en portales inmobiliarios, será desde los 177.000 euros.

La Xerencia de Urbanismo concedió la licencia tras el modificado del proyecto básico, en la sesión celebrada el 7 de agosto. A partir de entonces, y una vez que los promotores reciben la comunicación, cuentan con el plazo de seis meses para el inicio de las obras, así como de tres años para acabarla. Además, los trabajos no podrán interrumpirse por un periodo superior a seis meses, según aparece en la propia autorización de la administración municipal.

De tamaño reducido

La superficie de los pisos va de los 69 a los 115 metros cuadrados. Hay cinco de un dormitorio y cuatro de cinco, ya que en los últimos años la construcción se ha orientado más hacia familias de pocos miembros. Los más caros son los que cuentan con terraza y plaza de garaje, llegando a alcanzar los 245.000 euros de precio. Entre los que tendrán un precio más elevado, se encuentra también un bajo exterior. “Nuestras viviendas son de otro nivel”, señala el anuncio. Son, por tanto, inmuebles destinados a un público determinado que, eso sí, no parece que vayan a ser una solución para el problema que se detecta en el municipio. Una necesidad que el propio alcalde trasladó esta tarde al secretario de Estado. “Necesitamos máis vivenda pública”, señaló Varela.

Bajos comerciales

Otro acuerdo que se adoptó en la reunión de agosto tiene que ver con una tendencia inmobiliaria al alza en Vilagarcía. Se trata de la conversión de un bajo en una vivienda. En este caso, se trata de un inmueble situado en la Rúa Camilo José Cela, en O Piñeiriño, pero también se adoptaron medidas similares en zonas como Rosalía de Castro o Moreira Casal, entre otras.

De hecho, desde el Concello señalaban el año pasado que las solicitudes para convertir bajos comerciales en viviendas se quintuplicaron en los últimos años. Eso sí, la mayor parte son para uso turístico, otra tendencia al alza en Vilagarcía. De hecho, en el centro del municipio ya se pusieron en marcha rehabilitaciones de edificios completos para alojamientos vacacionales.

No solo en Vilagarcía, sino en municipios próximos como Cambados o Sanxenxo. En este último, entre 2021 y 2024 se produjeron 80 conversiones. Al otro lado de la Ría de Arousa, en Ribeira, también se da esta tendencia, a menor escala.