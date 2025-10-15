O Piñeiriño acoge una clase gratuita de yoga inclusiva y abierta a la ciudadanía

Imagen de una clase de yoga

El local de la asociación vecinal Breogán de O Piñeiriño acoge este viernes a las 11:30 horas una clase gratuita de yoga abierta a la ciudadanía. La iniciativa busca promover el bienestar físico y emocional, además de fortalecer los lazos comunitarios en el barrio.

La sesión estará dirigida por Myriam Vieitez Porto y Daniel Galiñanes Varela, ambos con una amplia experiencia en esta disciplina milenaria. Durante la actividad se compartirán ejercicios de respiración, estiramientos suaves y técnicas de relajación accesibles para personas de todas las edades y niveles.

Participación especial

Uno de los aspectos más destacados del encuentro será la participación conjunta del alumnado habitual de yoga y de los usuarios de Lar, que compartirán espacio y práctica en un ambiente inclusivo y colaborativo. Esta propuesta busca tender puentes entre distintos colectivos del entorno.

La invitación está abierta a todo el público sin necesidad de inscripción previa. Solo hace falta ropa cómoda, una esterilla y ganas de respirar en comunidad.