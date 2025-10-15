Mi cuenta

Vilagarcía

O BNG de Vilagarcía reclama cartelaría en galego

Presenta unha moción ao Pleno para a promoción da lingua nos eventos e actos oficiais

Olalla Bouza
15/10/2025 13:29
Grupo municipal del BNG de Vilagarcía
Grupo municipal do BNG de Vilagarcía
Gonzalo Salgado

O BNG de Vilagarcía presenta unha moción no Pleno para que a cartalería dos eventos que promova o nos que colabore o Concello de Vilagarcía se faga en lingua galega, unha iniciativa que enmarcan na obriga das administracións públicas de fomentar, defender e promover o idioma propio.

Sobre todo nun contexto, explican os nacionalistas, "realmente alarmante", no que "por primeira vez na nosa historia, é menor a porcentaxe de persoas que manifiestan utilizar o galego a cotío das que o fan en castelán". Consideran que, ante esta situación, "a administración municipal non pode permanecer indiferente e debe mirar polo cumprimento do uso e da protección ao noso idioma, non só nas sesións plenarias e nos actos oficiais-como xa defendemos nunha moción anterior- senón entendemos que dita actuación debe estenderse á diferente documentación e propaganda que sae e se orixina no concello".

Neste senso, apuntan o BNG que "xa van varias veces que observamos que, nalgunha cartalería que sae do Concello, ou na que o Concello aparece coma colaborador, patrocinador ou organizador ed certos eventos, é utilizado o castelán en exclusiva, rompendo polo tanto o acordos existentes pola protección ao noso idioma".

Por todo elo, a formación que lidera Xabier Rodríguez reclama que toda a documentación que saia do Concello sexa revisada, previamente, polo técnico de Normalización Lingüística, "garantizando que se cumpra coa promoción do galego", que contempla a lexislación vixente.

Así o defenderán nunha moción no Pleno, na que Rodríguez e Rosa Abuín pedirán que tanto anuncios como propaganda de todo tipo, que sexan subvencionados ou patrocinados polo Concello, así como naqueles na que a administración local figure como colaboradora ou organizadora, estean en galego.

