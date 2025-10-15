Mi cuenta

Vilagarcía

Movilizaciones a favor de Palestina en Arousa

En Vilagarcía hubo dos concentraciones, una convocada por UGT-CCOO y otra por la CIG

Fátima Frieiro
15/10/2025 14:22
La concentración de la CIG fue delante del Concello de Vilagarcía
Gonzalo Salgado

Vilagarcía concentró en la jornada de hoy las movilizaciones en la comarca de O Salnés en favor de la causa palestina. Lo hizo con un paro laboral convocado por los sindicatos UGT y CCOO por una parte y por la CIG por otro. De hecho hubo concentraciones delante de la sede de UGT y Comisións en la calle Castelao y otra de la central sindical CIG delante de Ravella. Esta misma tarde se prevé otra por parte de esta última organización en la Praza de Galicia. Será a las ocho.

CCOO y UGT se movilizaron delante de la sede de los sindicatos
Gonzalo Salgado

