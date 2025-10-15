Movilizaciones a favor de Palestina en Arousa

La concentración de la CIG fue delante del Concello de Vilagarcía Gonzalo Salgado

Vilagarcía concentró en la jornada de hoy las movilizaciones en la comarca de O Salnés en favor de la causa palestina. Lo hizo con un paro laboral convocado por los sindicatos UGT y CCOO por una parte y por la CIG por otro. De hecho hubo concentraciones delante de la sede de UGT y Comisións en la calle Castelao y otra de la central sindical CIG delante de Ravella. Esta misma tarde se prevé otra por parte de esta última organización en la Praza de Galicia. Será a las ocho.