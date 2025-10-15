La Sociedade Filarmónica abre temporada con el concierto del Cuarteto Casals

Imagen del Cuarteto Casals PABLO RODRIGO

La Sociedade Filarmónica de Vilagarcía abre este viernes su temporada más especial. Será con el concierto protagonizado por el Cuarteto Casals, que estará en el Auditorio a las ocho y media de la tarde y con entrada gratuita. El Cuarteto Casals fue fundado en el año 1997 en la Escola Superior de Música Raíña Sofía de Madrid y está formado por el violinista Abel Tomás, la violinista Vera Martínez, la violista Cristina Cordero y el violonchelista Arnau Tomás. A día de hoy el grupo es una referencia internacional de la música de cámara, además de recibir el Premio Nacional de Música del Ministerio de Cultura en el año 2006. La programación de la Sociedade Filarmónica se extiende hasta el mes de mayo con otros seis conciertos ya cerrados.