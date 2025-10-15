La Justicia obliga a un vecino de Guillán a retirar el portal que taponaba un vial público

Juzgados de Pontevedra EC

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Pontevedra acaba de emitir una sentencia con la que obliga a un particular de Guillán a retirar el portal con el que taponaba un vial de paso público impidiendo su uso por parte de los vecinos. El asunto ha llegado ante la Justicia después de un largo periplo burocrático y administrativo en el propio Concello, que ya había ordenado su retirada y recibido recursos por parte del particular para intentar evitar la citada retirada. La sentencia tiene claro que el vial es de titularidad pública y que fue usado desde siempre por los vecinos para acceder – por ejemplo–a una fuente. Además constata que en su día fue asfaltado por el Concello y que en él se colocó una farola del alumbrado que fue retirada hace tan solo unos meses.

Otro obstáculo

Tras la sentencia, que es clara sobre la obligatoriedad de retirar el citado portal, los vecinos de la zona se han encontrado con un nuevo obstáculo. Nada más y nada menos que una cadena con un cartel de “Prohibido el paso. Propiedad privada” custodiado por un perro. Entienden que, nuevamente, lo que ha hecho el particular es “apropiarse de novo do camiño e impedir o paso á fonte”. Los afectados ya han pedido al Concello que obligue a retirar la cadena y el perro para devolver este vial –que la Justicia califica como de carácter público– a su situación inicial.

Los problemas en cuanto a este camino ya llevan años sonando en Ravella, a donde unos y otros implicados han acudido para exponer las razones que ahora aclara el Juzgado.