El Curtas acoge 17 estrenos mundiales y trae los coches de Harry Potter y Cazafantasmas

Los amantes de lo fantástico y de lo imaginario están de suerte. El Curtas acaba de dar a conocer su programación más ambiciosa en la que los monstruos serán los protagonistas y en la que habrá sitio para todo: películas, exposiciones, charlas temáticas, exposiciones y los famosos "photocall" con vehículos de cine. Estos son los elementos más fotografiados en cada edición y este año los fans tendrán la oportunidad de inmortalizarse con el vehículo de los Cazafantasmas y con el de Harry Potter.

El Festival do Imaxinario arrancará el próximo día 24 y se prolongará hasta el 2 de noviembre. El director de la cita audiovisual, Luis Rosales, fue el encargado de desgranar los elementos más destacados de la programación de esta edición número 53. "Teremos 17 estreas mundiais con dúas longametraxes que os directores decidiron presentar aquí", explicó. Además habrá "cinco estreas internacionais, nove en Europa, 29 en España e 42 en Galicia". En la edición de este año habrá más países representados que nunca, lo que evidencia que el festival no ha hecho más que crecer. Y lo que le queda.

Figuras destacadas

Rosales apuntó a figuras destacadas que estarán en Vilagarcía como Paco Plaza, director de "REC"; Marcus Nispel, director de "La matanza de Texas" y "Viernes 13"; Diana Peñalver, de "Braindead: Tu madre se ha comido a mi perro" y Arturo Balseiro, que acumula ya tres Goya y que ha sido partícipe de algunos proyectos ganadores de un Óscar. "Son todas figuras de primeiro nivel", matizó Rosales. Todos recibirán galardones especiales del Curtas.

El festival llega cargado de proyecciones abiertas al público y con una gala de clausura digna de las mejores alfombras rojas. Será el sábado 1 de noviembre a las nueve con la entrega de los premios honoríficos a Balseiro, Peñalver y Nispel. Será con la proyección orquestada de la película "A noite dos mortos ao vivo" con la Orquesta Clásica de Vigo y con actores sobre el escenario haciendo las voces en gallego, así como un audifonista para recrear los sonidos. Un espectáculo de primer nivel.

La programación completa - en la que hay películas y la proyección de los cortos que se presentan al certamen- puede seguirse en la web del festival www.curtas.org.

Apoyos institucionales

A la presentación del festival acudieron responsables de administraciones que aportan su grano de arena para que este pueda celebrarse. Desde la Xunta el director del Agadic, Jacobo Sutil, anunció que este es el primer año que el Curtas se acoge a la línea de ayudas de su departamento. "Cando vimos o proxecto sabiamos que tiñamos que estar", indicó. De hecho definió el evento como "un festival estratéxico para a Xunta e para o sector audiovisual galego".

Por su parte el diputado provincial de Cultura, Jorge Cubela, manifestó que la ayuda de la institución que representa al festival aumentó este año en un 35%. "O Curtas coloca a Vilagarcía no mapa da élite cultural", subrayó.

El alcalde, Alberto Varela, presumió de cita cultural - decana en Galicia en el sector- y recordó que es un ejemplo de "desestacionalización". Definió al Curtas como "un paquete redondo polo que de seguro nos visitará moita xente".