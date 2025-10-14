Mi cuenta

Vilagarcía

Teatro de altura: la actriz María Galiana desembarca en Vilagarcía

Será en noviembre con la obra "Eu só quero irme a Francia" y las entradas ya están a la venta

Fátima Frieiro
14/10/2025 19:36
La actriz llega al Auditorio en noviembre
La actriz llega al Auditorio en noviembre

Vilagarcía recibirá en noviembre la visita de la reconocida actriz de teatro y televisión María Galiana. Ella pasará por el Auditorio en noviembre con la obra “Eu só quero irme a Francia” de Contraproducións S.L.. El espectáculo será el sábado 15 a las 21 horas con entradas ya a la venta en Ataquilla.com.

La edila de Cultura, Sonia Outón, lleva meses trabajando para poder traer a la ciudad una obra de esta categoría, que sin duda gozará de éxito de público. “Se xa contabamos cunha programación de primeiro nivel, con moitas confirmacións tamén de cara ao ano que vén, poder anunciar agora esta peza é unha auténtica satisfacción, a guinda do pastel”, apuntó la concejala.

La obra cuenta la historia familiar de Leo y Inés, que se conocen inesperadamente durante el velatorio de Pilar, su abuela. Lo que empieza como un malentendido va revelando secretos ocultos, identidades entrelazadas y una historia que lleva a los espectadores hasta la juventud de la propia fallecida en la España de posguerra.

“Eu quero irme a Francia” es una comedia amarga sobre la identidad, el abandono y la herencia emocional que atraviesa a generaciones. Una obra donde lo real y lo mágico conviven con naturalidad y en la que el humor sirve como defensa.

