Vilagarcía

La zarzuela "Non chores, Sabeliña" une de nuevo al Coro Liceo y a la Banda Municipal de Santiago

La actuación será el sábado a las 20:30 en el Auditorio

Fátima Frieiro
14/10/2025 17:59
La presentación de la actividad se hizo en el Concello
Mónica Ferreirós

El Coro Liceo de Vilagarcía y la Banda Municipal de Música de Santiago volverán a unirse encima del escenario del Auditorio. Lo harán este sábado a partir de las ocho y media de la tarde para dar vida a la zarzuela “Non chores, Sabeliña”. Las entradas solo estarán a la venta de forma presencial en la taquilla del re cinto el viernes y el mismo día de la función. La edila de Cultura, Sonia Outón, presentó la actividad señalando que “as expectativas están moi altas, ao poder contar coa Banda e co Coro, que teñen moita experiencia con este tipo de actuacións”. La obra está firmada por Gustavo Freire y fue interpretada por primera vez en el año 1943.

Una pieza histórica

Tal y como explicó el miembro del Coro Liceo, Javier Furado, se trata de la “última zarzuela histórica escrita en galego, e que se fixo coa intención de homenaxear á cultura galega e achegar o idioma ás clases máis populares”.

A soprano Emilia Pérez e o barítono Lucas López serán os encargados de contar unha historia de amor na que a ironía e o humor toman o papel protagonista. “Ambos intérpretes son “milenials” e están actualmente formándose en Suiza”, explicó el presidente de la Asociación Amigos de la Ópera de Santiago de Compostela, Jesús Couceiro. Durante la actuación habrá un momento para las cantigas, el baile y la “retranca propia das xentes labregas”.

Reportaje | La huella de las mujeres que lucharon por marcar un rumbo distinto

El acto tendrá una duración aproximada de hora y media y se estructurará en tres actos. El coordinador del espectáculo, José Álvarez, explicó la complejidad de montar una actuación como esta. En ella participan actores de Clámide, de O Noso Lar, del Grupo de Teatro da Estrada y de Prixela.

La taquilla para las entradas estará abierta de 10 a 13 horas y de 17 a 20 y el precio es de 10 euros para las zonas A y B y de 8 para la zona C.

