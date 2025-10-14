Mi cuenta

Vilagarcía

El Centro de Educación Especial recibe a la enfermera que esperaba desde hace un mes

Fátima Frieiro
14/10/2025 19:40
Imagen del Centro de Educación Especial de Vilagarcía
Mónica Ferreirós

Las familias del Centro de Educación Especial de Vilagarcía ya respiran tranquilas. Inspección de Educación ya ha dotado de enfermera a este centro escolar después de que padres y madres (a través de la ANPA) llevasen más de un mes anunciando que la plaza estaba sin cubrir. Algo que consideraban peligroso teniendo en cuenta que en el colegio hay un total de 23 niños en emergencia sanitaria.

La presidenta de la ANPA, Conchi Ventoso, señala que “estamos cubiertos ya, tanto para la plaza de la enfermera que nos faltaba y que reclamábamos como el de la cuidadora que también nos corresponde”.

Éxito en el primer día de huelga del Centro de Educación Especial: el 70% del alumnado no fue a clase

Cabe recordar que el centro ubicado en la zona de Marxión se quedó varias semanas sin esta profesional primero por tener que trasladar a la que tenían al colegio de Ribadumia para atender a una niña y, segundo, porque no cubrieron la plaza en el proceso convocado por Educación. Finalmente la situación se ha resuelto después de una huelga en la que las familias no llevaron a los pequeños al colegio, de protestas reiteradas y llamadas a Inspección y también advertencias de que si la situación continuaba así llevarían a cabo medidas de protesta más duras. Algo que no ha hecho falta dado que la profesional ya está trabajando en el centro.

