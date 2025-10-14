Ayuda a ayudar: Banco de Alimentos busca 200 voluntarios para su "gran recogida" en O Salnés

La entidad necesita de más manos para poder alcanzar los objetivos de esta campaña Mónica Ferreirós

Un total de 200 voluntarios es lo que necesita Banco de Alimentos para conseguir que su “gran recogida” sea un éxito en las comarcas de O Salnés y de Ulla-Umia. La previsión –tal y como explicaron representantes de la entidad tanto a nivel provincial como comarcal–es poder llegar a los 20.000 kilos de alimentos que se necesitan para las familias más necesitadas. Cuantas más manos, más posibilidades.

Más de 2.000 personas necesitan alimentos en la comarca Banco de Alimentos cifra en más de 2.000 personas las que necesitan de alimentos básicos para poder sobrevivir en la zona de O Salnés. Una cifra que, aunque en la pandemia bajó, ha vuelto a experimentar una subida. “Hay gente que trabaja, pero que los ingresos no les dan igualmente para llegar a fin de mes y para hacer la lista de la compra”. El perfil también ha cambiado y estas familias vulnerables no son solo personas mayores o indigentes, sino también “parejas jóvenes con hijos”. En los supermercados la entidad les facilita a la clientela que quiera colaborar un listado de aquellos productos que son más idóneos para donar como son las conservas tanto de verduras como de pescados o productos no perecederos. “Tenemos como una cesta básica que es lo ideal”. Esperan llegar a los objetivos previstos en esta campaña ya activada.

El presidente, José Ramón Santamaría, señaló que “cada año intentamos aumentar el número de supermercados adheridos y poco a poco lo vamos consiguiendo”. De hecho en esta ocasión serán un total de 25. La “gran recogida” se adelanta este año por cuestiones de agenda y será los días 7 y 8 de noviembre. Por ello urge encontrar voluntarios que dispongan de tiempo en esas dos jornadas para colaborar. “O perfil pode ser calquera persoa que teña catro horas dispoñibles, que sexa empática e que queira axudarnos a axudar”, explican desde la entidad. Efectivamente ellos son los que ayudan a recolectar los alimentos en los puntos de venta, pero la distribución entre las familias vulnerables es cosa de las entidades benéficas con las que colaboran.

Apoyo del alumnado

Los responsables de Banco de Alimentos aplaudieron la ayuda que reciben del alumnado de centros educativos de la comarca. En total de más de 70 jóvenes de una docena de centros. “Para que digan que a xuventude non fai nada e que non colabora. Ao principio móstranse algo cortados, pero despois dá gusto velos traballar”, explica uno de los voluntarios que colabora cada año con la “gran recogida”. En concreto, participarán con su alumnado y profesorado cuatro colegios y siete institutos: Colegio Franciscanas (Vilagarcía), Colegio Filipenses (Vilagarcía), CPI Catoira, IES O Carril (Vilagarcía), IES Cotarelo (Vilagarcía), IES Castro Alobre (Vilagarcía), IES A Basella (Vilanova), IES Francisco Asorey (Cambados), IES Ramón Cabanillas (Cambados), IES Meaño, CPI Ribadumia e IES Vilalonga (Sanxenxo).

En la zona de Vilagarcía empezaron en los inicios de esta recogida un total de 15 voluntarios – tal y como recordó el responsable de esta comarca, Enrique Marín–. Ahora, y con el objetivo de movilizar a los más jóvenes, incluso han creado una lista de difusión por wasap en el número 645 831 939. Además las personas que quieran apuntarse como voluntarios pueden hacerlo en la propia web de Banco de Alimentos.