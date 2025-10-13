Jacarandas y mobiliario de hormigón reciclado para Clara Campoamor: Esta es la fecha del estreno

Mobiliario de Clara Campoamor Mónica Ferreirós

Vilagarcía tiene ya casi todo listo para la apertura de su nueva calle. En este caso se trata, además, de un espacio que siempre fue concebido para los coches y que ahora no solo estrena imagen, sino nombre. Se trata de Clara Campoamor, que se espera que pueda abrir completamente al público en la primera semana de noviembre.

La colocación de los nuevos elementos ya comenzó. Se trata de nuevos bancos, papeleras, jardineras y otros elementos. Probablemente el próximo viernes serán plantadas las catorce jacarandas. De la familia de las bignoniáceas, desde Ravella explican que se convertirán en el “elemento distintivo deste espazo, especialmente cando chegue a primavera e broten os seus característicos ramos de flores de cor azul violáceo”.

El mobiliario escogido fue el de la empresa portuguesa Amop, especializada en el diseño y producción de piezas para espacios públicos con soluciones integradas para la arquitectura y el paisajismo, y con presencia en distintos países del mundo.

Un eje peatonal

Además de por el diseño, destacan fuentes municipales, el nuevo mobiliario se distingue, al igual que su marca, por el uso de hormigón reciclado. El lunes 27 está prevista la llegada del segundo pedido y será entonces cuando la calle adoptará su aspecto definitivo. Será también el momento, explican desde Ravella, de poner a funcionar las nuevas luminarias, con diseño de la firma pontevedresa Setga, que es un “referente nacional e internacional de iluminación de espazos públicos”.

El gobierno local señala que confía en que “as datas dadas pola empresa construtora Marconsa, e as distintas suministradoras, vanse cumprir, fixando para a primeira semana de novembro a apertura ao público da totalidade de Clara Campoamor”. Asimismo, desde el Concello recuerdan que la obra, incluida una modificación presupuestaria para dar solución a algunas modificaciones “inevitables no proxecto inicial”, supuso la inversión de 660.000 euros.

Es, apuntan, “un paso máis no constante proceso de humanización de rúas e prazas emprendido polo goberno de Alberto Varela na busca dun modelo de cidade que teña ás persoas no centro de calquera actuación”.

La nueva Clara Campoamor completa el eje peatonal compuesto también por la Praza de Galicia y Arcebispo Lago, también peatonalizadas por el actual equipo de gobierno, a través de la Concellería que dirige Paola María Mochales. Sigue también un estilo parecido al de sus calles contiguas, para que la estética no choque precisamente con las aledañas.